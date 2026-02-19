vreme severă până duminică: ninsori, ger și polei în aproape toată românia

Administrația Națională de Meteorologie a emis joi o informare meteorologică valabilă între 20 februarie, ora 2:00, și 22 februarie, ora 10:00.

Conform specialiștilor, precipitațiile vor porni din regiunile vestice și se vor extinde treptat în majoritatea țării, aducând polei, viscol și temperaturi foarte scăzute.

Potrivit Mediafax, în acest interval, ANM prognozează precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și ghețuș. Aria precipitațiilor se va extinde dinspre vest și va acoperi majoritatea regiunilor.

În Banat și Crișana vor predomina ploile.

În Moldova și zonele montane va ninge.

În restul țării se vor înregistra precipitații mixte.

În seara zilei de vineri, 20 februarie, și în noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie), ninsorile vor fi predominante. Local, cantitățile de apă vor fi de 10–15 l/mp, iar izolat peste 20–25 l/mp. Pe anumite suprafețe se va forma polei sau ghețuș, iar stratul de zăpadă va avea grosimi medii între 5 și 15 cm.

Vânt și viscol

Vineri, vântul va avea intensificări temporare în regiunile vestice și la munte, apoi se va extinde în regiunile estice și sud-estice până sâmbătă seara.

Vitezele vor fi, în general, de 40–55 km/h, iar la altitudini mari rafalele pot atinge 70–90 km/h, cu viscol temporar și vizibilitate redusă.

Temperaturi

Vineri, vremea va fi rece în Moldova și nord-estul Munteniei, cu maxime între -3 și 2 grade.

Sâmbătă, 21 februarie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între -6 și 4 grade, iar minimele între -12 și -2 grade, cu ger puternic în nordul Moldovei.

ANM recomandă atenție sporită în trafic, mai ales din cauza poleiului și a vizibilității reduse, precum și îmbrăcăminte adecvată pentru temperaturile scăzute.