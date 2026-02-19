weekend cu răsfăț la sibiu: târgul de nunți de la redal expo și căsătorii de o zi la munte, principalele ”ispite”

Weekend-ul acesta se anunță unul plin de evenimente la Sibiu. De la târgul de nunți organizat la Redal Expo, până la concerte simfonice, spectacole de teatru, drumeții și competiții sportive, oferta este variată pentru toate gusturile.

În acest weekend, 20–22 februarie 2026, centrul expozițional Redal Expo din Sibiu găzduiește Wedding Expo Sibiu 2026 – ediția de primăvară, un eveniment dedicat cuplurilor care își planifică nunta și caută soluții complete pentru organizarea unei zile memorabile.

Vizitatorii vor putea analiza oferte variate: rochii de mireasă, costume pentru miri, locații pentru petrecere, servicii foto-video, decorațiuni, cofetării, DJ și trupe live. Expozanții propun soluții adaptate diferitelor bugete și stiluri de nuntă, iar viitorii miri pot compara direct ofertele și pot primi informații personalizate.

Evenimentul are loc la Redal Expo, pe strada I.S. Bach nr. 1–4. Program: vineri, 20 februarie, între 12:00 – 19:00; sâmbătă, 21 februarie, între 10:00 – 19:00; duminică, 22 februarie, între 10:00 – 18:00. Intrarea este liberă.

Filme noi la CineGold

La CineGold rulează filme noi, astfel că iubitorii de cinema pot alege dintre cele mai recente producții apărute pe marile ecrane. „Raliul de la Paris la Piramide”, „Cel mai tare din parcare”, „Scarlet”, „La răscruce de vânturi”. „Cazul Samca”, „În pielea mea”, sunt doar o parte dintre cele mai noi filme care pot fi urmărite în acest weekend la CineGold.

Căsătorii de o zi pe munte și drumeții la apus

Sâmbătă, 21 februarie 2026, este organizat evenimentul „Căsătorii de o zi pe Vârful Măgura” și concurs de dans în bocanci la Căsuța din Munți, cu ghidul Nicoleta Ocneriu. Tot sâmbătă are loc o drumeție la apus pe Vârful Surdu, în Munții Cindrel, ghid fiind Radu Zaharie. Ambele drumeții au un nivel mediu de dificultate. Programul și detalii cu privire la înscrieri se găsesc aici.

Concert simfonic dedicat Zilei Naționale a Japoniei

Joi, 19 februarie, de la ora 19:00, la Sala Thalia, are loc un concert simfonic dedicat Zilei Naționale a Japoniei. Prețul biletelor pornește de la 30 de lei și poate ajunge la 60 de lei. Biletele pot fi achiziționate aici.

Spectacole la Teatrul Gong

Spectacolul „Basmul Cămilelor” se joacă sâmbătă, 21 februarie, de la orele 11:00 și 12:00, precum și duminică, de la ora 11:00. De asemenea, în acest weekend sunt organizate și ateliere de creat povești pentru copii. Detalii aici

Meci CSU Sibiu

Echipa CSU Sibiu 2 joacă în Liga 1, pe teren propriu, împotriva celor de la U-BT Cluj-Napoca, duminică, 22 februarie, la ora 19.30.

Exotic Expo revine la Sibiu

Evenimentul Exotic Expo revine duminică, 22 februarie, între orele 11:00 – 15:00, pe strada Malului nr. 2. Vizitatorii vor putea vedea șopârle, tarantule, șerpi și insecte rare.

Lăsatul Secului în Mărginimea Sibiului

Lăsatul Secului pentru Postul Paștelui se sărbătorește duminică, 22 februarie. În satele din împrejurimile Sibiului, pe dealuri, tinerii aprind focuri uriașe, potrivit obiceiului „mătăuzelor”, în duminica Lăsatului Secului.