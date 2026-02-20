a murit ares, ”paznicul din geam”: cățelul își aștepta stăpânul în fereastra casei din piața aurarilor

Sibiul a pierdut vineri un personaj tăcut, dar cunoscut de mii de oameni. Ares, câinele negru care stătea cu două labe pe fereastra unei case din Piața Aurarilor și „saluta” turiștii și trecătorii, s-a stins din viață vineri, 20 februarie, la vârsta de 13 ani.

Pentru sibieni și pentru cei care ajungeau în zona istorică, Ares era „paznicul” din geam, imaginea vie a cartierului. Pentru echipa SAFE SIDE CCR, a fost însă mult mai mult. A fost coleg, partener de intervenții și chiar imaginea firmei.

Câinele care făcea deliciul turiștilor

Mulți își amintesc de el ca fiind masiv, complet negru, sprijinit în două labe de pervaz, privind atent strada. Geamul era lăsat deschis, iar Ares stătea cuminte la „ședințe foto” improvizate. „Lăsam geamul deschis și stătea la poze. Toți turiștii îi făceau poze. Nu a mușcat niciodată pe nimeni. În schimb, cu animalele era rău, nu se putea apropia niciun câine”, povestește Bogdan, stăpânul lui.

Blând cu oamenii, vigilent cu necunoscuții și extrem de protector cu teritoriul său, Ares devenise o mică vedetă a Pieței Aurarilor.

De la biberon, la câine de intervenție

Ares era din rasa Cane Corso și a fost crescut cu biberonul, după ce a fost cumpărat din Cluj. A urmat dresaj specializat și a devenit parte din echipa de intervenții a SAFE SIDE CCR. „Avea 13 ani. A fost la dresaj și făcea parte din echipa de intervenții. Știa toate comenzile: «șezi», «culcat», «imobilizează». Sărea pe suspect și îl prindea doar cât să îl țină imobilizat, fără să rănească inutil”, spune Bogdan.

Timp de mai mulți ani a fost și imaginea firmei, însoțind echipa la misiuni și devenind un simbol al profesionalismului. A participat la numeroase intervenții, inclusiv la sate, la târguri de animale sau la conflicte izbucnite între ciobani. „Când se certau, se băga între ei și îi liniștea”, își amintește stăpânul său.

Dincolo de intervenții, Ares a fost un câine de pază devotat. Casa și strada erau teritoriul său. Reacționa imediat la orice mișcare suspectă și nu permitea nimănui să se apropie fără motiv. Pentru cei care îl cunoșteau, dincolo de forță era un câine afectuos, loial și extrem de atașat de stăpân.

Un simbol al Pieței Aurarilor

În Piața Aurarilor, geamul la care stătea Ares va părea, de acum, mai gol. Pentru turiști era un detaliu pitoresc, iar pentru sibieni, era deja parte din peisaj. Ares nu a fost doar „câinele din geam”, a fost prieten, protector și coleg de intervenții, iar după 13 ani de loialitate, lasă în urmă amintirea unui câine care și-a făcut mereu datoria: fie că era vorba de o alarmă declanșată, fie doar de o fotografie făcută de un turist zâmbitor.