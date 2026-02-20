acțiune de amploare a poliției pe valea oltului: toți șoferii sunt trași pe dreapta și controlați “la sânge”

În cursul zile de vineri, 20 februarie, între orele 14:00 și 18:00, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, împreună cu polițiști de ordine publică, efectuează acțiuni de prevenire și control pe Valea Oltului, în zonele identificate cu risc crescut de accidente.

La aceste activități participă și parteneri instituționali cu atribuții în domeniul siguranței rutiere. Acțiunea face parte dintr-un demers național, desfășurat în județele tranzitate de DN 7, și urmărește creșterea siguranței rutiere pe această arteră intens circulată.

Scopul principal al verificărilor este reducerea riscului rutier, prevenirea accidentelor și asigurarea unui climat de siguranță pentru toți participanții la trafic, inclusiv pentru conducătorii auto aflați în tranzit.

Conducătorilor auto li se recomandă prudență, respectarea regulilor de circulație și adaptarea vitezei la condițiile de drum și trafic.