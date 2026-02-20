acțiune fulger pe valea oltului: record de amenzi în doar 4 ore, pentru viteză și lipsa centurii / foto video

Polițiștii rutieri sibieni au desfășurat, pe parcursul a patru ore, o acțiune în sistem integrat de tip „RELEU” pe sectorul de drum DN7 – Valea Oltului.

Activitatea s-a derulat sub coordonarea Serviciul Rutier Sibiu și a fost parte a unui demers amplu organizat de Direcția Rutieră, desfășurat simultan în toate județele traversate de Drumul Național 7. Echipajele rutiere au acționat coordonat pentru a asigura o intervenție unitară și eficientă pe întregul traseu.

Scopul principal al acțiunii a fost reducerea riscului rutier, polițiștii vizând principalele cauze generatoare de accidente: nerespectarea regimului legal de viteză, depășirile neregulamentare, neacordarea de prioritate, precum și conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În urma controalelor efectuate în județul Sibiu, au fost aplicate 88 de sancțiuni contravenționale, dintre care:

25 pentru depășirea limitei legale de viteză;

12 pentru neportul centurii de siguranță;

19 pentru defecțiuni tehnice;

18 pentru nerespectarea timpilor de conducere și odihnă.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Ca măsură complementară, polițiștii au retras un certificat de înmatriculare până la remedierea deficiențelor constatate. Cu sprijinul Registrul Auto Român, au fost verificate din punct de vedere tehnic 18 vehicule.

De asemenea, au fost efectuate peste 74 de testări privind consumul de alcool.

Pe durata acțiunii, polițiștii au purtat discuții cu participanții la trafic pentru a-i conștientiza asupra importanței respectării normelor rutiere și adoptării unei conduite preventive la volan.

Reprezentanții IPJ Sibiu recomandă tuturor conducătorilor auto să circule cu prudență și să respecte regimul legal de viteză, subliniind că neatenția, chiar și pentru o secundă, poate avea consecințe dramatice.