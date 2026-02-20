avalanșă de nereguli la sibiu: isu a descoperit cu peste 50 la sută mai multe deficiențe în 2025

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu și-a concentrat în 2025 eforturile pe consolidarea și dezvoltarea instituțională, în conformitate cu strategia generală a Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Acest demers a vizat îmbunătățirea structurii interne, modernizarea procedurilor și formarea continuă a personalului, astfel încât intervențiile să fie mai eficiente și mai bine coordonate.

Prin aceste măsuri, instituția urmărește creșterea capacității de răspuns în situații de urgență și reducerea impactului acestora asupra populației. Prioritatea inspectoratului rămâne protecția cetățenilor și asigurarea unui sistem de intervenție rapid, sigur și adaptat provocărilor actuale, inclusiv prin dotarea cu echipamente moderne și implementarea de tehnologii de ultimă generație.

Prevenirea situațiilor de urgență

În 2025, ISU Sibiu a desfășurat 719 controale de prevenire, în creștere cu aproape 30% față de anul precedent (555 controale în 2024). În urma acestora, au fost identificate 2.172 deficiențe privind prevenirea situațiilor de urgență, o majorare de 52% comparativ cu 2024.

Dintre acestea, 103 deficiențe au fost remediate pe loc, reprezentând 4,74% din total, în timp ce în 2024 doar 39 au fost soluționate imediat (2,73%).

AnNr. inspectoriControale prevenireDeficiențe constatateSancțiuni contravenționaleAvertismenteAmenzi
202134761.39466457787
202234971.602621475146
202343561.184532432100
202455551.426657507150
202557192.1721.024812212

Pentru încălcarea normelor de prevenire a situațiilor de urgență, au fost aplicate 812 avertismente și 212 amenzi, în valoare totală de 2.439.502 RON, ceea ce reprezintă o creștere de 25,74% a sumelor și 41,33% a numărului de sancțiuni față de 2024.

Avize și autorizații de securitate la incendiu

În 2025, au fost emise 159 avize și 86 autorizații de securitate la incendiu, printre cele mai importante proiecte avizate regăsindu-se:

  • Extinderea ansamblului comercial K&K Investment de pe Calea Șurii Mari
  • Fabricile Aumovio, Expertarom și Thimm Packaging
  • Reabilitarea clădirii Consiliului Județean Sibiu
  • Casele de tip familial din subordinea D.G.A.S.P.C. Sibiu

Alte date relevante privind avizele și autorizațiile în 2025:

Tip solicitare20242025
Solicitări avize securitate incendiu203341
Emiteri avize securitate incendiu110159
Procent emitere aviz54,18%46,63%
Solicitări avize protecție civilă1519
Emiteri avize protecție civilă912
Solicitări avize PUG/PUZ/PUD40145
Solicitări autorizații securitate incendiu185197
Emiteri autorizații securitate incendiu8586
Procent emitere autorizație45,95%43,65%
Acord organizare jocuri de artificii832
Acord comercializare articole pirotehnice2217

Concluzie

Activitatea ISU Sibiu în 2025 reflectă un efort susținut de creștere a capacității operaționale, de prevenire a situațiilor de urgență și de siguranță a comunității, prin controale mai multe și mai eficiente, creșterea amenzilor și a avizelor emise pentru proiectele importante din județ.

Ultima oră