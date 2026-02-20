avalanșă de nereguli la sibiu: isu a descoperit cu peste 50 la sută mai multe deficiențe în 2025

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu și-a concentrat în 2025 eforturile pe consolidarea și dezvoltarea instituțională, în conformitate cu strategia generală a Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
Acest demers a vizat îmbunătățirea structurii interne, modernizarea procedurilor și formarea continuă a personalului, astfel încât intervențiile să fie mai eficiente și mai bine coordonate.
Prin aceste măsuri, instituția urmărește creșterea capacității de răspuns în situații de urgență și reducerea impactului acestora asupra populației. Prioritatea inspectoratului rămâne protecția cetățenilor și asigurarea unui sistem de intervenție rapid, sigur și adaptat provocărilor actuale, inclusiv prin dotarea cu echipamente moderne și implementarea de tehnologii de ultimă generație.
Prevenirea situațiilor de urgență
În 2025, ISU Sibiu a desfășurat 719 controale de prevenire, în creștere cu aproape 30% față de anul precedent (555 controale în 2024). În urma acestora, au fost identificate 2.172 deficiențe privind prevenirea situațiilor de urgență, o majorare de 52% comparativ cu 2024.
Dintre acestea, 103 deficiențe au fost remediate pe loc, reprezentând 4,74% din total, în timp ce în 2024 doar 39 au fost soluționate imediat (2,73%).
|An
|Nr. inspectori
|Controale prevenire
|Deficiențe constatate
|Sancțiuni contravenționale
|Avertismente
|Amenzi
|2021
|3
|476
|1.394
|664
|577
|87
|2022
|3
|497
|1.602
|621
|475
|146
|2023
|4
|356
|1.184
|532
|432
|100
|2024
|5
|555
|1.426
|657
|507
|150
|2025
|5
|719
|2.172
|1.024
|812
|212
Pentru încălcarea normelor de prevenire a situațiilor de urgență, au fost aplicate 812 avertismente și 212 amenzi, în valoare totală de 2.439.502 RON, ceea ce reprezintă o creștere de 25,74% a sumelor și 41,33% a numărului de sancțiuni față de 2024.
Avize și autorizații de securitate la incendiu
În 2025, au fost emise 159 avize și 86 autorizații de securitate la incendiu, printre cele mai importante proiecte avizate regăsindu-se:
- Extinderea ansamblului comercial K&K Investment de pe Calea Șurii Mari
- Fabricile Aumovio, Expertarom și Thimm Packaging
- Reabilitarea clădirii Consiliului Județean Sibiu
- Casele de tip familial din subordinea D.G.A.S.P.C. Sibiu
Alte date relevante privind avizele și autorizațiile în 2025:
|Tip solicitare
|2024
|2025
|Solicitări avize securitate incendiu
|203
|341
|Emiteri avize securitate incendiu
|110
|159
|Procent emitere aviz
|54,18%
|46,63%
|Solicitări avize protecție civilă
|15
|19
|Emiteri avize protecție civilă
|9
|12
|Solicitări avize PUG/PUZ/PUD
|40
|145
|Solicitări autorizații securitate incendiu
|185
|197
|Emiteri autorizații securitate incendiu
|85
|86
|Procent emitere autorizație
|45,95%
|43,65%
|Acord organizare jocuri de artificii
|8
|32
|Acord comercializare articole pirotehnice
|22
|17
Concluzie
Activitatea ISU Sibiu în 2025 reflectă un efort susținut de creștere a capacității operaționale, de prevenire a situațiilor de urgență și de siguranță a comunității, prin controale mai multe și mai eficiente, creșterea amenzilor și a avizelor emise pentru proiectele importante din județ.
Ultima oră
- Mediașul, înfrângere dură în ultimul amical. Vâtcă: ”Am luat meciul prea ușor” / video acum 7 minute
- Curtea Supremă a SUA anulează tarifele lui Trump: președintele și-a depășit atribuțiile. Rambursările vor fi uriașe acum 28 de minute
- ULBS cere răgaz Primăriei Sibiu: Nu a reușit să amenajeze terenurile de sport de la Liceul „Carol” acum 29 de minute
- Primăria cumpără un apartament în Piața Mică: costă mai puțin de 30.000 de euro acum 57 de minute
- Peste 100 de magistrați din Sibiu au pensie specială: Cea mai mare trece de 38.000 lei acum o oră