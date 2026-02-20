avalanșă de nereguli la sibiu: isu a descoperit cu peste 50 la sută mai multe deficiențe în 2025

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu și-a concentrat în 2025 eforturile pe consolidarea și dezvoltarea instituțională, în conformitate cu strategia generală a Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Acest demers a vizat îmbunătățirea structurii interne, modernizarea procedurilor și formarea continuă a personalului, astfel încât intervențiile să fie mai eficiente și mai bine coordonate.

Prin aceste măsuri, instituția urmărește creșterea capacității de răspuns în situații de urgență și reducerea impactului acestora asupra populației. Prioritatea inspectoratului rămâne protecția cetățenilor și asigurarea unui sistem de intervenție rapid, sigur și adaptat provocărilor actuale, inclusiv prin dotarea cu echipamente moderne și implementarea de tehnologii de ultimă generație.

Prevenirea situațiilor de urgență

În 2025, ISU Sibiu a desfășurat 719 controale de prevenire, în creștere cu aproape 30% față de anul precedent (555 controale în 2024). În urma acestora, au fost identificate 2.172 deficiențe privind prevenirea situațiilor de urgență, o majorare de 52% comparativ cu 2024.

Dintre acestea, 103 deficiențe au fost remediate pe loc, reprezentând 4,74% din total, în timp ce în 2024 doar 39 au fost soluționate imediat (2,73%).

An Nr. inspectori Controale prevenire Deficiențe constatate Sancțiuni contravenționale Avertismente Amenzi 2021 3 476 1.394 664 577 87 2022 3 497 1.602 621 475 146 2023 4 356 1.184 532 432 100 2024 5 555 1.426 657 507 150 2025 5 719 2.172 1.024 812 212

Pentru încălcarea normelor de prevenire a situațiilor de urgență, au fost aplicate 812 avertismente și 212 amenzi, în valoare totală de 2.439.502 RON, ceea ce reprezintă o creștere de 25,74% a sumelor și 41,33% a numărului de sancțiuni față de 2024.

Avize și autorizații de securitate la incendiu

În 2025, au fost emise 159 avize și 86 autorizații de securitate la incendiu, printre cele mai importante proiecte avizate regăsindu-se:

Extinderea ansamblului comercial K&K Investment de pe Calea Șurii Mari

Fabricile Aumovio, Expertarom și Thimm Packaging

Reabilitarea clădirii Consiliului Județean Sibiu

Casele de tip familial din subordinea D.G.A.S.P.C. Sibiu

Alte date relevante privind avizele și autorizațiile în 2025:

Tip solicitare 2024 2025 Solicitări avize securitate incendiu 203 341 Emiteri avize securitate incendiu 110 159 Procent emitere aviz 54,18% 46,63% Solicitări avize protecție civilă 15 19 Emiteri avize protecție civilă 9 12 Solicitări avize PUG/PUZ/PUD 40 145 Solicitări autorizații securitate incendiu 185 197 Emiteri autorizații securitate incendiu 85 86 Procent emitere autorizație 45,95% 43,65% Acord organizare jocuri de artificii 8 32 Acord comercializare articole pirotehnice 22 17

Concluzie

Activitatea ISU Sibiu în 2025 reflectă un efort susținut de creștere a capacității operaționale, de prevenire a situațiilor de urgență și de siguranță a comunității, prin controale mai multe și mai eficiente, creșterea amenzilor și a avizelor emise pentru proiectele importante din județ.