bărbatul care a pornit bătaia de la hoghilag, plasat în control judiciar

Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaș a dispus la data de 19 februarie, măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile față de un tânăr de 29 de ani din Hoghilag.

Acesta este cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunilor de violare de domiciliu, lovire sau alte violențe și distrugere. Mai exact, în noaptea de 17/18 februarie, în jurul orei 03:00, tânărul s-ar fi deplasat la domiciliul unui bărbat de 50 de ani din Hoghilag, ar fi pătruns în locuință și l-ar fi agresat fizic pe acesta, distrugând ulterior sistemul de închidere al porții de acces.

