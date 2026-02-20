bilanț alarmant: scurtcircuitele electrice, pe primul loc la cauzele incendiilor din județul sibiu în 2025

În anul 2025, structurile operative ale Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu au gestionat prin Sistemul Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 un total de 33.353 apeluri.

Aceasta reprezintă o scădere de aproximativ 11% față de anul 2024, când s-au înregistrat 37.318 apeluri, reflectând o tendință de diminuare a solicitărilor către serviciile de urgență din județul Sibiu.

Intervenții pe tipuri de situații

Dintre acestea, echipajele și subunitățile ISU Sibiu au gestionat 20.701 situații de urgență, cu o medie de 58 intervenții pe zi, în scădere cu 7,6% față de anul precedent. Distribuția intervențiilor a fost următoarea:

308 incendii, majoritatea la gospodării și bunuri ale cetățenilor (71,10%), restul la operatori economici și instituții (28,90%).

17.282 cazuri de asistență medicală de urgență și prim ajutor calificat.

91 accidente rutiere cu descarcerare (57 SMURD și 34 intervenții).

158 cazuri de asistență a persoanei.

246 incendii de vegetație uscată sau gunoaie.

31 inundații, 27 fenomene meteo periculoase, 17 misiuni pirotehnice și 46 salvări de animale.

Alte acțiuni: 394 pentru protecția comunităților, 433 pentru prevenirea riscurilor la evenimente cu aglomerări, 1.301 recunoașteri în teren, 80 exerciții cu forțe și mijloace, 63 misiuni de sprijin, și 753 deplasări fără intervenție.

Cauzele incendiilor

Cele mai frecvente cauze ale incendiilor au fost:

100 scurtcircuite electrice

85 flăcări deschise

50 jar sau scântei

49 efect termic (contact, radiație, inclusiv țigară)

Alte cauze: arc sau scânteie electrică (5), efect termic al curentului electric (6), scânteie mecanică (6), autoaprindere (3), trăsnet (1), reacții chimice (1), explozii termice (2).

Intervenții de amploare

Printre cele mai importante misiuni din 2025 se numără:

14 martie – incendiu la un service auto în municipiul Sibiu, cu participarea echipajelor din județele limitrofe.

23 decembrie – intervenție la Hotel Hilton Sibiu, activarea Planului Roșu după prăbușirea tavanului în piscina hotelului.

Sprijin acordat în Târnăveni, între 23 iunie – 13 iulie și 2 – 10 august, pentru asigurarea apei potabile populației și animalelor afectate de inundațiile din zona Salinei Praid.

Evoluția pe termen lung

Comparativ cu anul 2014, când ISU Sibiu intervenea în medie în 27 de situații pe zi, numărul acestora a crescut constant până la 58 intervenții pe zi în 2025, reflectând creșterea cererii și diversității misiunilor operative.