biosemineele freeflame by tagu – inovația din portofoliul pefoc.ro

Într-o lume în care designul interior se îmbină tot mai mult cu tehnologia, iar confortul devine parte din stilul de viață, brandul TAGU lansează noua gamă de seminee pe bioetanol – FreeFlame, o colecție care aduce experiența focului real într-o formă modernă, curată și ușor de instalat.

Flacăra reală, fără fum și fără coș de fum

FreeFlame este un semineu modern pe bază de bioetanol, creat pentru a reda frumusețea și energia flăcării reale, fără fum, fără miros și fără cenușă. Prin arderea curată a bioetanolului, aerul interior rămâne nealterat, iar utilizatorul se poate bucura de o atmosferă caldă și naturală. Spre deosebire de alte soluții decorative, FreeFlame nu are geamuri sau filtre care să limiteze vizibilitatea – focul poate fi privit direct, așa cum este.

Acest șemineu este echipat cu un rezervor din oțel inoxidabil de 0,5 litri, certificat TÜV, dotat cu sistem de siguranță împotriva scurgerilor accidentale. Aprinderea este simplă și rapidă, flacăra poate fi reglată după preferințe, iar stingerea se face în siguranță. Datorită designului compact și aspectului elegant, poate fi montat cu ușurință în pereți, în mobilier sau în nișe decorative, fără a necesita coș de fum sau instalații suplimentare.

O soluție ideală pentru spații moderne

FreeFlame este gândit pentru apartamente, case contemporane, spații comerciale sau hoteluri – locuri unde confortul și estetica merg mână în mână. Designul minimalist permite integrarea sa în orice tip de amenajare, oferind libertate deplină arhitecților și designerilor de interior. Funcționarea complet curată și lipsa lucrărilor de montaj majore și de coșuri de fum îl fac potrivit inclusiv pentru spațiile urbane unde semineele clasice nu pot fi instalate.

Pe lângă efectul vizual de impact, FreeFlame contribuie și la încălzirea ambientală, putând crește temperatura din încăpere cu aproximativ 2–3 grade Celsius. Este un detaliu discret, dar important, care completează confortul oferit de flacăra reală.

TAGU – un brand românesc cu viziune europeană

TAGU este un brand european cu origini românești, cunoscut pentru colecțiile sale de seminee electrice precum PowerFlame și PowerFlame 2, apreciate în peste 30 de țări. Cu fiecare nou produs, TAGU își consolidează poziția de inovator în domeniul soluțiilor termice și decorative, combinând designul modern, siguranța și eficiența.

Lansarea gamei FreeFlame marchează o nouă etapă în evoluția brandului – trecerea de la flacăra digitală la flacăra reală. TAGU reușește astfel să ofere o alternativă elegantă pentru cei care își doresc foc autentic, dar fără complexitatea unui semineu tradițional.

Design, siguranță și simplitate în utilizare

FreeFlame este proiectat și fabricat în Europa, respectând standarde stricte de calitate și siguranță. Materialele folosite – oțel inoxidabil, componente certificate și finisaje de calitate superioară – asigură o durată lungă de viață și o experiență fără griji. Ambalarea respectă standardul ISTA 3A, ceea ce garantează protecție completă în timpul transportului.

Pentru utilizator, experiența este simplă: se toarnă bioetanolul, se aprinde flacăra și, în câteva clipe, semineul transformă atmosfera camerei într-una caldă și primitoare. Nu este nevoie de curățare după fiecare utilizare, nu există reziduuri sau fum – doar bucuria unui foc real, în siguranță completă.

O invitație la confort real

FreeFlame nu este doar un semineu, ci o invitație la relaxare, la bucuria lucrurilor simple și la redescoperirea atmosferei focului adevărat. Este o soluție ideală pentru cei care își doresc căldura flăcării în spațiul lor, fără restricții tehnice, fără întreținere complicată și fără compromisuri estetice.

Prin această lansare, TAGU confirmă încă o dată pasiunea pentru design și inovație, transformând focul dintr-un element tehnic într-un simbol de confort, eleganță și libertate.