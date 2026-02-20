cazul mașinii care blochează vizibilitatea în intersecție: propietarul sancționat a doua oară, prima amendă contestată în instanță

Cazul mașinii parcate în intersecția străzilor Ion Neculce și Pictor Nicolae Brana din Șelimbăr, despre care mai mulți locuitori se plâng că ar obtura vizibilitatea, e departe de a se încheia. Poliția Locală l-a sancționat din nou zilele trecute pe proprietarul mașinii, asta după ce cel din urmă tocmai ce contestase în instanță prima amendă primită de la Poliția Locală. (Detalii aici)

Mai mulți locuitori reclamă de ceva timp că o mașină este parcată constant, chiar în stânga ieșirii din strada Ion Neculce, iar șoferii sunt nevoiți să înainteze „în orb” pentru a vedea traficul. Maria Antoaneta Popa, locuiește chiar pe Neculce și susține că problema durează de aproximativ 3 luni. Tânăra ne-a mărturisit că în acest interval de timp, în intersecție ar fi avut loc nu mai puțin de 6 accidente, dintre care cel puțin două s-au soldat cu daună totală.

Pentru a reduce riscurile în intersecțiile cu vizibilitate scăzută, inclusiv în cea menționată, autoritățile șelimbărene au montat oglinzi rutiere. Măsura a fost adoptată tocmai pentru a crește siguranța rutieră în zonă.

Cu toate acestea, problema pare să nu se fi rezolvat. Oglinzile nu au ajutat prea mult, mai ales acum pe timp de iarnă. „Mai tot timpul este aburită sau înghețată. Practic, nu ajută deloc”, spun oamenii din zonă. Bianca, una dintre persoanele implicate într-un accident, afirmă că în anumite condiții în oglindă „nu se vede nimic”.

Autoritățile locale din Șelimbăr, confirmă că au fost depuse nu mai puțin de 6 sesizări privind staționarea constantă a unui autovehicul în intersecția străzilor Pictor Nicolae Brana și Ion Neculce. Locatarii au reclamat în repetate rânduri faptul că mașina ar bloca vizibilitatea la ieșirea din strada Ion Neculce, transformând fiecare manevră într-un risc major pentru șoferi.

Amendă contestată în instanță

Reprezentanții Poliției Locale Șelimbăr precizează că șoferul autoturismului a fost informat cu privire la nemulțumirile locatarilor și a fost sancționat contravențional cu amendă.

„Menționăm că procesul-verbal a fost contestat în instanță, iar conducătorul auto nu a urmat solicitările poliției locale de a se conforma normelor legale și de a nu mai crea disconfort.” a declarat șeful Serviciului Poliția Locală Șelimbăr.

Deoarece proprietarul mașinii nu s- a conformat, Poliția Locală a aplicat o nouă amendă.

Astfel, conflictul administrativ intră într-o nouă etapă, autoritățile anunțând că vor continua ”demersurile pentru prevenirea parcărilor neregulamentare și pentru menținerea siguranței rutiere în localitate”. Aceștia au mai transmis către Ora de Sibiu că vor monitoriza în continuare zona și vor aplica măsurile prevăzute de lege ”în cazul în care situația persistă”.

Proprietarul mașinii a respins toate acuzațiile

Proprietarul mașinii, Marinel P., respinge acuzațiile și susține că autoturismul este staționat pe acostament, la 11 metri de intersecție, nu pe calea de acces. „La ieșire este indicator STOP și două oglinzi. Vizibilitatea spre stânga este de cel puțin 40 de metri”, a transmis acesta. El afirmă că parchează în fața porții deoarece are activități zilnice în oraș și consideră că nu încalcă legea. (detalii aici)