ce i-ar cere nicușor dan lui donald trump: soldați americani în românia și investiții

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat ce i-ar solicita fostului lider american Donald Trump pentru România, după ce acesta a declarat că toți cei prezenți la Consiliul pentru Pace sunt prietenii săi și că îi va ajuta la nevoie.

Invitat joi seara, în cadrul unei emisiuni la Antena 3 CNN, șeful statului a subliniat că prioritatea absolută pentru România, în actualul context de securitate global complicat, rămâne menținerea prezenței militare americane pe teritoriul țării.

„Faptul că avem soldați americani în România este foarte bine pentru România, în acest context de securitate global care este complicat. Cel mai important lucru pentru România în momentul acesta în relația bilaterală este continuarea prezenței militare a Statelor Unite în România”, a spus președintele României.

Potrivit Mediafax, în al doilea rând, Nicușor Dan a evidențiat importanța atragerii de investiții americane. Întrebat și în legătură cu vizele pentru români, președintele Nicușor Dan a evitat un răspuns clar, în special în contextul situației tensionate din SUA privind imigrația.