cerere mare pentru biletele de tratament, la sibiu: ce trebuie să știe pensionarii

În cadrul sistemului public de pensii, biletele de tratament balnear sunt acordate printr-un sistem gestionat de Casa Națională de Pensii Publice, conform ordinului emis de președintele instituției.

Criteriile de acordare a biletelor de tratament sunt stabilite în temeiul art. 109 alin. (9) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare și al art. 24 alin. (4) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Casa Națională de Pensii Publice stabilește numărul locurilor de tratament balnear ce poate fi pus la dispoziția beneficiarilor, în limita fondurilor aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobate prin hotărâre a Guvernului și asigură locuri la tratament balnear în unitățile de tratament din proprietatea CNPP (sucursale ale Societății de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă “TBRCM” SA) și, în completare, prin contracte încheiate, potrivit legii, cu alte unități de profil.

Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu se stabilește prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete contractate la nivel național.

CNPP finanțează din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat contravaloarea tipăririi formularelor de bilet de tratament și, prin aplicație informatică, efectuează repartiția locurilor atât pe stațiuni, unități de cazare, serii și date de prezentare în stațiune, cât și caselor teritoriale de pensii, în funcție de numărul total al beneficiarilor, de valorificările de bilete din anii precedenți, de necesitatea asigurării tuturor județelor cu fond de bilete diversificat și de solicitările societăților cu care CNPP are contracte comerciale încheiate în domeniul tratamentului balnear.

Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile.

Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de pensionar al sistemului public de pensii, de asigurat al sistemului public de pensii, de beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii, soțul/soția asiguratului/pensionarului sistemului public de pensii, care nu este asigurat/pensionar al sistemului public de pensii și asigurații sistemului de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale și care dovedesc existența unei afecțiuni medicale care să necesite tratament balnear, în conformitate cu prevederile legale.

Biletele de tratament balnear se acordă beneficiarilor prin aplicația informatică deținută de CNPP, în ordinea de ierarhizare a punctajelor cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear, în limita locurilor repartizate pe serii, stațiuni și unități de cazare. Punctajul fiecărei cereri rezultă din aplicarea criteriilor specifice.

Biletele de tratament balnear se acordă individual. În cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear.

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear pentru pensionari cu suportarea unei contribuții individuale sunt următoarele:

1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani;

2. Categoria de pensie a beneficiarului;

3. Cuantumul total brut al drepturilor de pensie.

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear pentru asigurați, cu suportarea unei contribuții individuale, sunt următoarele:

1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani;

2. Nivelul venitului brut lunar realizat, respectiv al venitului lunar asigurat sau al venitului lunar ales, care au constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale.

Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, pentru beneficiarii de drepturi în baza unor legi speciale, sunt următoarele:

1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani;

2. Cuantumul veniturilor realizate.

La nivelul județului Sibiu, cele mai solicitate stațiuni balneo-climaterice sunt: Căciulata, Felix, Geoagiu, Bazna și Covasna, dar numărul biletelor de tratament solicitate per total depășește cu mult numărul de bilete repartizate.

În anul 2025 au fost înregistrate 3.249 de cereri, în urma cărora s-au repartizat și valorificat 2.448 bielete de tratament, din care 2.124 cu plata unei contribuții și 324 cu titlu gratuit., gradul de valorificare al biletelor de tratament la nivelul Casei Județene de Pensii Sibiu fiind de 100%.

