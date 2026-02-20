clear, tehnologia minim invazivă pentru corectarea dioptriilor, disponibilă în premieră la ofta total sibiu / foto - video

Sibiul confirmă încă o dată statutul de pol al excelenței în medicină. Pacienții care doresc să scape de ochelari au acum acces la tehnologia de ultimă oră CLEAR, fără a mai fi nevoiți să călătorească în străinătate sau în alte mari centre medicale. Disponibilă în România doar la clinica Ofta Total din Sibiu și într-un singur centru din București, această procedură marchează un nou standard în chirurgia refractivă modernă.

Prin implementarea sistemului Z8 Neo de la Ziemer (companie elvețiană de top), clinica Ofta Total oferă pacienților acces local la standarde internaționale. Dacă anul trecut echipa medicală a început, în premieră, efectuarea intervențiilor de cataractă asistate laser, experiența acumulată a permis trecerea la următorul nivel: chirurgia refractivă prin tehnologia CLEAR, destinată corectării dioptriilor.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Tehnologie de ultimă generație, în premieră în centrul țării

La clinica din Sibiu, procedura CLEAR este realizată cu ajutorul sistemului Z8 Neo de la Ziemer, un echipament de ultimă generație utilizat în chirurgia oftalmologică modernă.

Cu acest aparat, echipa medicală a început încă de anul trecut să efectueze intervenții de cataractă asistate laser, în premieră în centrul țării. Experiența acumulată a consolidat expertiza clinicii în utilizarea tehnologiei femtosecond. Începând cu acest an, sistemul este utilizat și pentru chirurgia refractivă, prin tehnologia CLEAR, destinată corectării dioptriilor.

Procedura CLEAR este recomandată în special pacienților cu miopii mari sau astigmatism miopic, care își doresc o metodă modernă, minim invazivă, cu recuperare rapidă. Este o opțiune potrivită mai ales pentru persoanele active, inclusiv pentru cei care practică sport, datorită inciziei foarte mici și stabilității crescute postoperatorii.

Dr. Dan Stănilă: „Putem trata și dioptrii mari, în condiții de siguranță”

Dr. Dan Stănilă explică avantajele noii tehnologii:

„De curând am implementat în clinica Ofta Total procedura de chirurgie refractivă CLEAR. Este o procedură minim invazivă, care implică decuparea unei lentile intracorneene cu ajutorul laserului cu femtosecunde de la compania elvețiană Ziemer. Ne bucurăm că putem oferi această procedură în premieră în regiunea Ardealului și că pacienții noștri pot beneficia de ultima tehnologie în domeniul chirurgiei refractive.

Această tehnologie se adresează persoanelor cu vicii de refracție, precum miopia și astigmatismul miopic. Ideal, pacientul ar trebui să aibă între 18 și maximum 40 de ani. Diferența față de FemtoLASIK este că vorbim despre o procedură fără flap, minim invazivă, iar incizia corneană este de doar aproximativ 2 mm, comparativ cu incizia pe circumferința corneei în cazul LASIK.

Un avantaj important este că ne permite să tratăm și dioptrii mari — până la minus 7, 8 sau chiar 10 dioptrii, în funcție de grosimea corneei.”

Evaluare individuală pentru fiecare pacient

Specialiștii subliniază că fiecare pacient este evaluat individual, iar CLEAR este una dintre opțiunile disponibile, dar nu singura.

„Înainte de orice intervenție, fiecare pacient trece printr-un consult detaliat, care stabilește exact ce tip de procedură este potrivită pentru structura ochiului său.”

Pe lângă tehnologia CLEAR, clinica oferă soluții moderne și pentru celelalte vicii de refracție, prin proceduri de ultimă generație precum FemtoLASIK și Streamlight. Alegerea metodei potrivite se face exclusiv în urma consultului preoperator detaliat, astfel încât fiecare pacient să beneficieze de tratamentul optim pentru structura ochiului său.

Experiența pacientei: ,,Văd viața cu alți ochi”

O tânără în vârstă de 26 de ani, care a apelat recent la această intervenție, povestește că decizia a venit din dorința de a renunța la ochelari:

„Am ales să fac această procedură pentru că, sinceră să fiu, m-am săturat să port ochelari. Devenea din ce în ce mai greu în fiecare zi să mă trezesc și să îi pun la ochi. Îmi oboseau ochii foarte repede și aveam frecvent dureri de cap.”

Pacienta avea dioptrii de -6,5 cu cilindru -2,5 la ochiul stâng și -4,5 cu cilindru -3,5 la ochiul drept.

„Procedura a fost foarte rapidă. Partea cu laserul a durat aproximativ 20 de secunde, iar intervenția în sine, cu toate pregătirile, nu a depășit jumătate de oră pentru ambii ochi. Recuperarea a decurs foarte bine. Am urmat exact tratamentul recomandat de medici și acum mă simt foarte bine.”

Tânăra spune că a ales clinica din Sibiu datorită experiențelor anterioare pozitive și încrederii în echipa medicală: „Am avut parte doar de experiențe bune și am avut încredere că pot să-mi corecteze complet dioptriile și, în sfârșit, să văd viața cu alți ochi.”

Informații și programări

Pentru informații suplimentare, pacienții pot suna la 0369 996 sau pot scrie la contact@oftatotal.ro.

Informații găsiți și pe: https://drstanila.com sau pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/oftatotal