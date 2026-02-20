cum va arăta lotul lazaret–cornetu din autostrada sibiu - pitești: este unul dintre cele mai dificile din românia / video

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova prezintă o animație 3D a subsecțiunii Lazaret – Cornetu, ultima din seria dedicată unuia dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură rutieră din România.

Potrivit DRDP Craiova, întreaga subsecțiune se află în administrarea instituției, iar realizarea ei reprezintă un pas esențial pentru crearea unei legături rutiere moderne între sudul și centrul țării. În decembrie 2025, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a emis autorizații de construire pentru un tunel și trei viaducte suplimentare pe secțiunea montană Boița – Cornetu.

„Această porțiune face parte din Autostrada Sibiu-Pitești și este inclusă în Secțiunea 2 Boița – Cornetu, un tronson cu un grad ridicat de dificultate tehnică, din cauza reliefului montan traversat”, explică cei de la DRDP Craiova.

Detalii despre secțiunea Boița – Cornetu

Constructor: Mapa – Cengiz

Lungime: 31,33 km

Durata contractului: 68 de luni

Valoare contract: 4,25 miliarde lei

Principalele lucrări de artă

48 poduri și viaducte cu lungimi între 32 m și 843 m

7 tuneluri cu lungimi între 247 m și 1.536 m

Subsecțiunea Lazaret – Cornetu va fi cea mai complexă din întregul proiect, datorită numărului mare de tuneluri și viaducte necesare traversării zonei montane. Animația grafică 3D prezentată de DRDP Craiova arată atât traseul final, cât și principalele lucrări de infrastructură care urmează să fie realizate.

„Prin aceste animații 3D, ne propunem să oferim o imagine clară asupra lucrărilor proiectate și asupra complexității intervențiilor necesare pentru realizarea unei infrastructuri sigure, durabile și adaptate cerințelor actuale de trafic”, mai spun cei de la DRDP Craiova.