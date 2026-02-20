curtea constituțională din spania permite eutanasia unei tinere paraplegice. tatăl fetei a făcut sesizarea

Curtea Constituțională a Spaniei a luat o decizie semnificativă vineri, respingând apelul unui tată care a încercat să împiedice accesul fiicei sale, o femeie paraplegică de 25 de ani, la procedura de moarte asistată. Conform Mediafax, instanța a hotărât că drepturile fundamentale nu au fost încălcate în procesul de aprobare a eutanasiei pentru tânăra care suferă de o boală psihiatrică și dureri cronice severe.

Tânăra de 25 de ani a avut mai multe tentative de suicid, culminând în octombrie 2022, când s-a aruncat de la etajul cinci al unei clădiri. În urma acestei încercări de sinucidere, a rămas cu paralizie și dureri cronice severe, iar medicii au declarat că starea sa este ireversibilă, fără perspective de ameliorare.

O comisie de experți din Catalonia a aprobat cererea de eutanasie a tinerei în iulie 2024, iar procedura a fost programată pentru luna următoare. Tatăl său, alături de organizația Avocați Creștini, a încercat să blocheze această decizie, argumentând că boala psihică a fiicei sale i-ar putea afecta capacitatea de a lua o decizie liberă și informată. În ciuda eforturilor, mai multe instanțe inferioare i-au dat câștig de cauză tinerei, iar Curtea Constituțională a confirmat această decizie.

“Nu vom abandona acești părinți. Vom continua să luptăm până la capăt pentru a le apăra dreptul de a-și salva fiica”, a declarat organizația Avocați Creștini.

Legea Eutanasiei în Spania

Spania a legalizat eutanasia și suicidul asistat în 2021, devenind a patra țară din Uniunea Europeană care permite această practică pentru persoanele cu boli incurabile sau afecțiuni grav invalidante. Legea a fost adoptată în ciuda opoziției Bisericii Catolice și a partidelor conservatoare.