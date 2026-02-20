curtea supremă a sua anulează tarifele lui trump: președintele și-a depășit atribuțiile. rambursările vor fi uriașe

Curtea Supremă a Statelor Unite a decis anularea tarifelor comerciale impuse de administrația Trump, considerând că președintele și-a depășit competențele prin invocarea abuzivă a unei legi privind urgențele economice. Hotărârea, adoptată cu șase voturi la trei, reprezintă cel mai important eșec juridic suferit de Donald Trump de la revenirea sa la Casa Albă, transmit agențiile de presă internaționale AP și Reuters.

Judecătorii au stabilit că liderul american a folosit în mod nejustificat Legea privind Puterile Economice de Urgență din 1977 (IEEPA) pentru a introduce tarife vamale globale, inclusiv așa-numitele taxe „reciproce”, dar și pe cele aplicate specific Canadei și Mexicului, motivate oficial de combaterea traficului de fentanil. Instanța supremă a concluzionat că această lege nu îi oferă președintelui autoritatea de a impune taxe vamale de asemenea amploare.

Curtea a evitat, pentru moment, să se pronunțe asupra compensațiilor financiare. Decizia privind rambursările va reveni unei instanțe inferioare, iar potrivit estimărilor Bloomberg, acestea ar putea ajunge la 170 de miliarde de dolari — peste jumătate din sumele colectate prin aceste tarife.

Hotărârea are implicații majore nu doar pentru politica comercială, ci și pentru strategia externă a administrației Trump. Tarifele au reprezentat un pilon central al mandatului său, fiind utilizate pentru a forța renegocieri comerciale și pentru a exercita presiuni asupra partenerilor și rivalilor internaționali. În aprilie, Trump a anunțat din grădinile Casei Albe așa-numita „zi a eliberării”, prezentând un pachet de tarife cuprinse între 15% și 70%, aplicate aproape tuturor țărilor, pe baza unei formule criticate de economiști pentru lipsa fundamentului economic.

Măsurile au generat proteste din partea mediului de afaceri, a guvernelor străine și a mai multor state americane conduse de democrați. Două companii — un producător de jucării din Illinois și un importator de băuturi alcoolice din New York — au inițiat procesul care a ajuns rapid pe rolul Curții Supreme.

Administrația Trump a susținut că declararea unei urgențe naționale îi conferă președintelui dreptul de a impune tarife. Reclamanții au argumentat însă că taxele vamale sunt, în esență, impozite, iar Constituția rezervă această prerogativă Congresului.

Decizia evidențiază diviziuni inclusiv în rândul judecătorilor conservatori. Trei dintre aceștia s-au alăturat celor trei magistrate progresiste pentru a forma majoritatea, în timp ce trei judecători conservatori — Clarence Thomas, Samuel Alito și Brett Kavanaugh — au formulat opinii separate sau disidente.

În urma verdictului, administrația americană analizează alternative legislative pentru a-și continua agenda protecționistă. Capacitatea de manevră a Casei Albe va depinde însă de configurația viitorului Congres, care ar putea suferi modificări după alegerile din noiembrie.