După două licitații anulate, Aeroportul Internațional Sibiu încearcă din nou să închirieze spațiul dedicat unei cafenele din incinta aerogării. Nicio firmă nu s-a înscris la primele două proceduri din cauza prețului de închiriere prea mare. AIS a decis astfel să scadă prețul de la 40 euro/mp la 20 euro/mp, dat fiind feedback-ul primit de la operatorii economici.

Aeroportul Internațional Sibiu (AIS) închiriază un coffee shop în incinta aerogării. Suprafața minimă a spațiului ce poate fi închiriat este de 89,60 metri pătrați, respectiv 127,10 mp cu tot cu o terasă exterioară.

Nicio ofertă din cauza prețului. AIS ajustează din nou tariful

La prima licitație organizată, prețul de pornire pentru închirierea acestui spațiu a fost de 40 euro/mp, dar nu a fost depusă nici măcar o ofertă. Pentru a afla de ce operatorii economici nu au fost interesați de acest spațiu, deși au solicitat documentația de atribuire, Aeroportul Internațional le-a cerut acestora feedback. „În urma solicitării formulate a fost primită o adresă scrisă din partea unui operator economic din domeniu, prin care au fost comunicate elementele relevante avute în vedere la momentul analizării oportunității de participare la procedura de licitație. Ca urmare a feedback-ului exprimat prin adresa primită, Comisia de specialitate a propus ajustarea tarifului de pornire la licitație la cerințele pieței, respectiv stabilirea acestuia de la nivelul de 40 euro/mp/lună la 30 euro/mp/lună, propunere formulată în limitele atribuțiilor sale aplicând un raționament economic orientat spre stimularea participării și evitarea neutilizării bunului public”, se arată într-o adresă transmisă de Aeroport președintei Consiliului Județean.

Chiar și în aceste condiții, nici la cea de-a doua procedură de licitație organizată cu tariful de 30 euro/mp/lună, nu s-a înscris niciun operator economic. În aceste circumstanțe, Comisia de specialitate a aeroportului a decis să micșoreze din nou prețul de pornire. După ce consilierii județeni își vor da girul, acesta ar urma să fie 20 euro/mp/lună.

Coffee shop-ul se află în terminalul de pasageri, în zona de sosiri. Contractul ar urma să fie încheiat pe 7 ani, cu posibilitate de prelungire încă 3 ani în cazul în care viitorul locatar își manifestă intenția de prelungire. În primele 12 luni, chiria de bază va rămâne fixă, dar, începând cu a 13-a lună de contract, chiria de bază va fi modificată anual proporțional cu modificarea indexului HICP, publicat de Eurostat. Indiferent de evoluția sau involuția acestui index, chiria de bază nu va avea o valoare inferioară celei inițiale.

Cât costă chiria pentru coffee shop

Chiria finală pe care o va plăti operatorul nu este doar suma fixă licitată, ci un cumul de trei componente, respectiv:

Chiria de bază: Suma stabilită prin licitație. Este fixă în primele 12 luni, apoi se indexează anual cu indicele european al prețurilor de consum (HICP).

Chiria raportată la trafic: Se calculează semestrial și variază în funcție de creșterea sau scăderea numărului de pasageri din aeroport.

Chiria raportată la Cifra de Afaceri: Dacă 10% din vânzările lunare (fără țigări) depășește suma dintre chiria de bază și cea de trafic, operatorul va plăti diferența respectivă către aeroport.

Pe lângă chirie, viitorul locatar va trebui să achite: contribuția de mentenanță de 3,5 euro/mp/lună pentru curățenia și întreținerea spațiilor comune; contribuția de marketing de 1,5 euro/mp/lună pentru promovarea aeroportului și creșterea traficului; utilități, respectiv consumul propriu plus o cotă de 15% cheltuieli administrative; taxe locale, respectiv impozitele aferente spațiului închiriat.

Ce spun operatorii economici din domeniu: „E un risc foarte mare”

Operatorii economici din Sibiu, cu activitate în acest domeniu, consideră că prețul de pornire la licitație de 40 euro/mp era exagerat. Dar, chiar și în condițiile nou propuse, chiria este în continuare mare.

„La 40 de euro pe metru pătrat era exagerat de mult. Nici nu știi ce trafic ai, iar riscul e foarte mare. Cu acest nou preț de pornire, de 20 de euro pe metrul pătrat, ar veni o chirie de aproximativ 2.500 de euro pe lună. Mai ai apoi și alte costuri. E mult chiar și în condițiile acestea, iar profitabilitatea pe care o poate obține un coffee shop nu e pe lună nici măcar cât chiria. Tu nu faci pe lună 3.000 de euro ca să acoperi chiria. Probabil ai clienți când vin pasagerii, când aterizează, dar nu te poți baza pe atât, fiindcă trebuie să ai și oameni angajați în acea locație. Eu consider că acesta este motivul pentru care nu există interes pentru această licitație”, spune Paul Bahnean de la Hug the Plate.

De aceeași părere este și Markus Fleischer de la Olha Coffee, care spune că în Sibiu traficul de pe aeroport nu este așa mare precum în hub-uri ca București, acolo unde un espresso se vinde cu 20 de lei. „Chiria cred că ar fi mai mult decât la mall, poate chiar dublă. Mie mi se pare foarte mult. Nu este un aeroport potent cum e cel din București, unde sunt nenumărate zboruri pe zi. Acolo există un coffee shop cu cafea de specialitate și merge ok. Dar asta fiindcă își permit să aibă prețul de 20 de lei pentru un espresso. Aici, la Sibiu, nu se justifică, fiindcă traficul nu e așa de mare. Poate nici poziționarea cafenelei nu ar fi cea mai bună. Mai bine cred că ar merge un restaurant la o asemenea chirie”, spune acesta.