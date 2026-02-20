donald trump anunță un tarif global de 10% după decizia curții supreme împotriva tarifelor introduse in 2025

Președintele SUA, Donald Trump, a reacționat dur față de decizia Curții Supreme a Statelor Unite care a stabilit că el nu are autoritatea de a impune unilateral tarife comerciale. În acest context, președintele american a anunțat că va introduce o taxă vamală universală de 10%.

Decizia Curții Supreme și reacția lui Trump

Donald Trump a anunțat vineri că va impune o nouă taxă vamală, după ce Curtea Supremă a decis că președintele nu poate lua astfel de măsuri pe cont propriu. „Astăzi, (vineri, 20 februarie 2026) voi semna un ordin de impunere a unui tarif global de 10% în temeiul Secțiunii 122, peste tarifele noastre normale care sunt deja percepute”, a declarat Trump, conform Reuters.

Critici dure la adresa Curții Supreme

Președintele a continuat cu un mesaj adresat partenerilor internaționali, despre care a spus că sunt bucuroși de decizia Curții: „Țările străine care ne jefuiesc de ani de zile sunt în extaz. Sunt atât de fericiți și dansează pe străzi, dar nu vor dansa mult timp, asta vă pot asigura”.

„Se comportă ca niște proști și ca niște unelte ale așa-zișilor republicani și ale democraților de stânga radicală”, a afirmat Trump referitor la judecătorii Curții Supreme.

Trump a acuzat că decizia ar fi fost influențată de „interese străine și de o mișcare politică mult mai mică decât ar crede oamenii vreodată”.

Implicarea internațională și viitorul relațiilor comerciale

Aceste declarații vin într-un context internațional complex, în care relațiile comerciale sunt esențiale pentru economia globală. Anunțul lui Trump poate avea implicații semnificative asupra relațiilor comerciale ale SUA cu alte țări.

Potrivit Mediafax, această mișcare ar putea duce la tensiuni comerciale sporite și la reconsiderarea strategiilor de parteneriat internațional de către SUA.