dsp sibiu transformă orele de nutriție în experiențe interactive pentru elevi / foto

Începând cu acest an, sesiunile de promovare a alimentației sănătoase organizate în unitățile de învățământ de Direcția de Sănătate Publică a județului Sibiu devin mai interactive.

Pentru a ilustra mai eficient combinațiile corecte de alimente și pentru a încuraja participarea activă a elevilor, a fost achiziționat un sistem magnetic de educație prin joacă, care le permite acestora să creeze propriul meniu sănătos.

”Sănătatea adultului de mâine se construiește în farfuria copilului de azi, tocmai de aceea mergem în unități de învățământ și promovăm alimentația sănătoasă încă de la vârste mici. Părinții trebuie să știe că deprinderile dobândite în primii 7 ani de viață tind să îi însoțească pe cei mici și la vârsta adultă, așa că adoptarea unui stil de viață sănătos încă de la primii pași face diferența între boală și sănătate la maturitate”, a declarat dr. Simona Berariu, șefa Compartimentului de Promovare a Sănătății din cadrul DSP Sibiu.

Cum decurg sesiunile educative

Practic, copiilor li se exemplifică prin imagini, alegerea alimentelor nutritive și sănătoase, iar în timpul jocului, fiecare participant, este invitat să pună pe farfuria magnetică alimentele sănătoase pe care își dorește să le consume la una dintre mesele zilei. În acest fel, copiii înțeleg nu doar care sunt alimentele sănătoase ci și cum pot fi acestea combinate astfel încât să asigure toți nutrienții necesari funcționării optime a organismului. Primii care au beneficiat de învățare prin joacă, cu ajutorul noului echipament magnetic, au fost elevii Centrului Școlar de Educație incluzivă ”Elena Delia Stoicescu” din Sibiu. În cursul anului trecut, de ore clasice de educație în vederea adoptării unui stil sănătos de alimentație au beneficiat peste 650 de elevi din unități de învățământ din județul Sibiu.

Alimentația nesănătoasă duce la creșterea în greutate, la obezitate, iar de aici o întreagă serie de afecțiuni care, netratate, duc la suferințe fizice și chiar pierderi de vieți omenești. La nivelul județului Sibiu, în cursul anului 2025 au fost depistate un număr de 1158 de cazuri noi de obezitate. Numărul total al celor aflați în evidențe ca diagnosticați cu această boală cronică este de 8465 de persoane. Principala complicație pe care o dictează obezitatea este diabetul, unde în cursul anului trecut au fost depistate 2588 de noi cazuri, numărul total al bolnavilor de diabet de la nivelul județului fiind de 33.383 de cazuri. Mai bine de 5558 dintre bolnavii de diabet sunt dependenți de insulină.

”Nu mai avem timp să privim acumularea de kilograme ca pe o alegere sau ca pe o lipsă de voință. Obezitatea este o boală cronică severă, care afectează tot mai multe persoane, de la copiii de grădiniță și până la pensionari, o boală care deschide calea spre afecțiuni osoase, diabet, boli de inimă, dar și spre izolare, stigmă socială și depresie pe cale de consecință. Ca orice altă afecțiune, se tratează la medic, cu abordare multidisciplinară, cu sfaturi specializate, monitorizare continuă a stării de sănătate și chiar tratament medicamentos atunci când situația o impune! Pentru a nu ajunge însă în faza de tratament, trebuie insistat pe faza de prevenție, iar asta înseamnă conștientizarea faptului că sintagma ”Mănâncă tot din farfurie!”, este valabilă doar atunci când cantitatea și diversitatea din farfurie sunt adaptate vârstei, nivelului de activitate fizică și intelectuală depuse. În caz contrar, nu mai vorbim despre un îndemn din dragoste, ci despre calea cea mai scurtă către obezitate și probleme de sănătate importante”, a declarat Horațiu Cojocaru, directorul executiv al DSP Sibiu.

Deși diagnosticul de obezitate este unul îngrijorător, vestea bună este că, la momentul de față, sistemul medical sibian, are capacitatea de a trata cu succes această afecțiune. Persoanele aflate în această situație pot cere în primă instanță ajutorul medicului de familie iar ulterior, pe bază de bilet de trimitere, pot beneficia gratuit, de consult endocrinologic, de diabet, nutriție și boli metabolice, consult cardiologic și chiar suport psihologic acolo unde este cazul.