inter pierde ultimul amical înainte de reluarea ligii 3. ”suntem bine pentru acest moment”

Inter Sibiu a cedat vineri, în deplasare, 0-1 cu SCM Rm. Vâlcea, în ultimul amical înainte de reluarea Ligii 3.

Sibienii au avut parte de un ultim amical tare, disputat vineri, în Zăvoi, pe iarbă, cu SCM Rm. Vâlcea, liderul seriei și principala favorită la promovare.

Golgheterul Interului, Mercioiu reușise să marcheze în prima repriză, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. SCM a câștigat prin golul lui B. Rusu, în minutul 62.

”A fost un antrenament bun, a fost primul meci pe iarbă pentru noi, la Sibiu încă e zăpadă și ne-a încurcat puțin și cu pregătirea. Pentru ce avem la ora asta e bine, sunt mulțumit de cum ne-am prezentat” a declarat antrenorul sibienilor, Mihai Ianc.

La sibieni nu au putut evolua Morariu și Veștemean, care sunt indisponibili.

Ultima noutate din lotul Interului este fundașul stânga Gligor, venit de la Blaj. Au mai venit în această iarnă portarii Obed și Capete (FC Hermannstadt), dar și mijlocașul ofensiv Frântu (Alma).

Inter: Obed – Chirilă, Mogoe, Lazăr, Onețiu – Câmpeanu, Bărculeț, Bârză – Rotar, Mercioiu, Mitran. Au mai jucat: Capete, Gligor, Timiș, Iaru, Bîrsan, Frîntu, Cismaș, Drăghescu