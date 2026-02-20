isu sibiu, intervenții mai puține în 2025: incendiile și accidentele au rămas însă la fel de multe

Echipele S.M.U.R.D. Sibiu au intervenit în peste 17.000 de situații de urgență în ultimele luni, acordând asistență medicală unui număr impresionant de adulți și copii.

Dintre acestea, peste 15.400 de adulți și 2.000 de copii au beneficiat de îngrijiri directe, de la traumatisme și afecțiuni cardiace, până la intoxicații și arsuri. Activitatea nu s-a limitat însă doar la urgențele medicale, ci a inclus și intervenții de prevenție, patrulări pentru prevenirea hipotermiei, misiuni de sprijin și transporturi interclinice.

Asistență medicală de urgență

Din totalul de 17.282 intervenții, 15.421 adulți și 2.047 copii au primit asistență medicală. Distribuția intervențiilor pe tip de cazuri este următoarea:

176 intoxicații;

818 afecțiuni cardiace;

2.051 traumatisme;

21 arsuri;

25 cazuri chirurgicale;

542 afecțiuni neurologice;

11.810 cazuri medicale diverse;

198 transporturi interclinice;

438 prim ajutor la accidente rutiere și feroviare;

1 caz contagios;

68 alte afecțiuni.

Alte intervenții ale S.M.U.R.D.

Echipele au participat și la alte misiuni, cum ar fi:

57 intervenții la accidente rutiere cu descarcerare (175 adulți și 16 copii au fost asistați);

158 cazuri de asistență persoană (toți adulți);

209 patrulări pentru prevenirea hipotermiei;

20 misiuni de prevenire a situațiilor de urgență;

316 deplasări fără intervenție și apeluri false;

454 misiuni de sprijin.

Intervenții în situații speciale

Pe linia situațiilor de urgență, echipele S.M.U.R.D. au acționat în:

285 verificări a 762 secții de votare;

31 intervenții la inundații;

27 fenomene meteo periculoase;

8 misiuni de sprijin pentru refugiați și 8 misiuni de sprijin la inundații în județele Covasna, Brașov și Suceava;

3 misiuni de transport pacienți din Ucraina;

1 misiune de asigurare a măsurilor de competență la deplasarea unui demnitar;

433 evenimente publice cu aglomerări de persoane.

Acest raport evidențiază amploarea activității S.M.U.R.D. și diversitatea intervențiilor, de la urgențe medicale critice la misiuni de prevenție și sprijin comunitar.