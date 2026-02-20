mediașul, înfrângere dură în ultimul amical. vâtcă: ”am luat meciul prea ușor" / video

ACS Mediaș a cedat vineri, pe terenul sintetic ”8 Mai”, 1-3 cu Universitar Alba Iulia, în ultimul joc de verificare înainte de reluarea sezonului în Liga 3.

Medieșenii au deschis scorul în jocul de verificare cu Universitar încă din minutul 8, prin Noian. Echipa din Alba Iulia a egalat însă în minutul 41, iar la pauză a fost 1-1.

După pauză, oaspeții au mai punctat de două ori, în minutele 59 și 64 și s-au impus cu 3-1. În finalul jocului, medieșenii au ratat un penalty, prin R. Hăjmășan.

Antrenorul lui ACS Mediaș, Cosmin Vâtcă spune că jucătorii săi au tratat ultimul amical cu superficialitate.

”Am avut o pregătire de iarnă foarte bună, jucătorii sunt sănătoși. Referitor la ultimul amical, trebuie să mai lucrăm la maturitate, pentru că mi se pare că am luat meciul prea ușor, ca într-o vacanță, nu mi se pare normal. Probabil se gândeau la weekendul care urmează cu familia, de luni intrăm într-o săptămână importantă, cu începerea campionatului. La cum s-au așezat echipele, toate meciurile vor fi forte grele” a spus Cosmin Vâtcă, fostul portar al Gazului Metan.

Căpitanul Cristi Avram speră că echipa de pe malul Târnavei Mari va juca în play-off. ”A fost o perioadă grea de pregătire, dar s-a finalizat și așteptăm campionatul. Mai sunt cinci finale și încercăm să le câștigăm pe toate, obiectivul este să intrăm în play-off. Mai avem unele lucruri de corectat” a anunțat și Cristi Avram.

Vinerea viitoare, ACS Mediaș joacă pe teren propriu cu Gilortul Tg. Cărbunești, primul meci oficial al acestui an.