noii polițiști ai sibiului, antrenament în poligon: au învățat să tragă cu arma și să se apere de infractori / video

Cei 35 de agenți de poliție, recent încadrați la Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, au finalizat un program intensiv de pregătire, atât în poligon, cât și în sala de pregătire fizică.

Timp de trei săptămâni, între 2 și 20 februarie 2026, tinerii agenți au parcurs un proces complex de instruire, coordonat de Serviciul Pregătire Profesională, conceput pentru a-i familiariza cu realitățile terenului: intervenții rapide, situații tensionate și decizii critice.

Programul a vizat dezvoltarea competențelor în comunicare și gestionarea crizelor, utilizarea eficientă a tehnicilor și mijloacelor din dotare, evaluarea obiectivă a situațiilor și identificarea soluțiilor pentru dezamorsarea conflictelor.

Stagiul de pregătire a avut trei componente principale: teoretică, practică și de adaptare.

Pregătirea teoretică a consolidat și actualizat cunoștințele dobândite în timpul școlarizării, oferind suportul necesar pentru activitățile specifice muncii de poliție.

Componenta practică a inclus sesiuni de antrenament în tactici și intervenții polițienești, autoapărare și tragere cu armamentul din dotare, dezvoltând abilitățile operative ale agenților.

Adaptarea operațională s-a realizat prin participarea la activități alături de polițiști cu experiență din structurile de ordine publică, rutieră, criminalistică și investigații criminale.

Miza este clară: polițiști mai bine pregătiți înseamnă o comunitate mai sigură.

Prin investiția constantă în formarea profesională, IPJ Sibiu arată că siguranța cetățeanului rămâne o prioritate, iar uniforma se onorează prin competență, responsabilitate și implicare.