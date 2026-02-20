pericol pe străzi! șofer prins în sibiu, beat și cu permisul suspendat

În noaptea de 20 februarie, în jurul orei 03:20, polițiștii Secției 1 Poliție Urbană Sibiu au oprit pentru control, pe strada Gorăslău, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 59 de ani din Tilișca.

Verificările au arătat că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat. Mai mult, testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Pe numele său, Secția Nr. 1 de Poliție Urbană Sibiu a deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis.