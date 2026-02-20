În județul Sibiu există 223 de persoane cu pensie de serviciu, iar mai bine de 100 dintre ele sunt procurori și judecători. Cea mai mare pensie depășește 38.000 de lei brut.

Potrivit datelor transmise de Casa Județeană de Pensii Sibiu, în luna ianuarie 2026, 223 de beneficiari au primit pensie de serviciu. Conform datelor, există șase categorii de beneficiari care primesc pensii speciale, respectiv: Procurori și judecători; Personal auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor; Funcționari publici parlamentari; Membrii ai Corpului diplomatic și consular al României; Beneficiari ai Curții de Conturi; Personal aeronautic civil profesionist din aviația civilă a României.

Cea mai mare pensie: 38.401 lei

În județul Sibiu, luna trecută 138 de procurori și judecători au încasat pensie de serviciu. Pensia medie brută a fost 24.224 lei. Cea mai mică pensie specială a fost 6.973 lei brut (6.218 lei net), iar cea mai mare pensie specială a fost 38.401 lei brut (31.675 lei net).

În cazul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor există 64 de beneficiari, iar pensia medie a fost 6.317 lei. La această categorie, cea mai mică pensie este 1.339 lei, iar cea mai mare este 12.545 lei brut (10.731 lei net).

În județ, în luna ianuarie, a existat un singur beneficiar care a beneficiat de Legea nr. 215/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar. El a avut o pensie de 10.030 lei brut (8.694 lei net).

Nouă beneficiari ai Curții de Conturi au primit pensie de serviciu, pensia medie fiind 9.597 lei brut. Cea mai mică pensie specială la această categorie a fost 7.550 lei brut (6.685 lei net), iar cea mai mare a fost 15.832 lei brut (13.019 lei net).

Potrivit datelor transmise de Casa de Pensii Sibiu, alți 10 beneficiari, personal aeronautic civil profesionist, au primit pensii de serviciu, pensia medie fiind 16.669 lei. Cea mai mică pensie specială la această categorie a fost 6.214 lei brut (5.604 lei net), iar cea mai mare a fost 24.414 lei brut (20.346 lei net).

În județul Sibiu nu au existat în luna ianuarie beneficiari ai pensiilor de serviciu acordate membrilor Corpului diplomatic și consular.