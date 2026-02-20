primăria cumpără un apartament în piața mică: costă mai puțin de 30.000 de euro

Primăria municipiului Sibiu va cumpăra un apartament din Piața Mică. Acesta se găsește într-o clădire administrativă, fiind singurul apartament aflat în proprietate privată.

Apartamentul se află la parterul unui imobil din Piața Mică, nr. 25. În această clădire funcționează mai multe servicii ale Primăriei, spațiul în cauză fiind singurul privat în prezent. Primăria vrea să îl cumpere cu mai puțin de 30.000 de euro.

„Apartamentul, construcție în suprafață de 48,56 mp și suprafață construită desfășurată de 68 mp + teren aferent de 34 mp, situat la parterul imobilului, are destinația de locuință și este compus dintr-o cameră, o bucătărie, cămară, wc și la subsol, o pivniță, cote părți comune de 7,02 și 34 mp teren aferent. Având în vedere că imobilul din Piața Mică, nr. 25 este proprietatea publică a Municipiului Sibiu și are destinația de sediu administrativ al Primăriei Municipiului Sibiu, mai puțin apartamentul menționat mai sus, care este proprietate privată, în vederea renegocierii prețului cu actualii proprietari, pentru achiziționarea acestuia, am apelat la serviciile de evaluare ale unui evaluator autorizat ANEVAR pentru întocmirea unui raport de evaluare în scopul stabilirii prețului de pornire la negociere pentru cumpărare”, se arată în raportul de specialitate.

În urma solicitării a trei oferte de preț, Primăria a apelat la serviciile firmei CMB Smart Eval SRL. Astfel, conform raportului, valoarea estimată pentru acest apartament a fost stabilită la suma de 28.620 de euro, dintre care 17.550 euro pentru clădire (361,41 euro/mp) și 11.070 euro pentru terenul aferent (325,59 euro/mp).

Apartamentul se află în prezent în stare avansată de degradare, potrivit municipalității. Acesta nu are uși și ferestre, dar nici centrală termică și nu este racordat la utilități. Spațiul necesită o renovare completă care implică investiții majore.

Consilierii locali vor vota în ședința de la finalul lunii ianuarie un proiect de hotărâre privind achiziționarea acestui apartament și vor stabili componența comisiei de negociere a prețului de cumpărare.