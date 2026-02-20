primele echipamente medicale de ultimă generație au ajuns la spitalul județean: investiție de 9,8 milioane lei

Primele echipamente medicale achiziționate în cadrul proiectului de modernizare a Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu au fost livrate și instalate la Secția de Gastroenterologie.

Pentru acestea, Consiliul Județean Sibiu a obținut fonduri nerambursabile din Programul Sănătate, valoarea totală a investiției fiind de 9.803.920,83 lei, din care 196.078,42 lei este contribuția proprie a administrației județene.

Proiectul are ca obiectiv echiparea și dotarea ambulatoriului pentru a crește calitatea și acuratețea actului medical din sistemul public al județului Sibiu. Noile echipamente permit realizarea unor investigații și proceduri la standarde ridicate de calitate, atât în regim ambulatoriu, cât și în spitalizare de zi, contribuind la reducerea presiunii asupra internărilor continue și la creșterea eficienței actului medical.

Restul echipamentelor prevăzute în proiect urmează să fie livrate până la finalul lunii mai, moment în care capacitatea Ambulatoriului de specialitate va fi consolidată integral conform obiectivelor asumate prin proiect.

Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, a transmis: „Noile echipamente vin în completarea eforturilor de modernizare a Secției de Gastroenterologie, aici fiind deja încheiate lucrările de reabilitare a saloanelor și cabinetelor medicale. De altfel, toate secțiile medicale al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu au trecut, se află sau urmează a intra în reabilitare. Avem nevoie de un spital adaptat nevoilor actuale ale sistemului medical”.

Între noile echipamente intrate în uzul medicilor Secției de Gastroenterologie se află: