ruxandra cibu deaconu, întâlnire importantă la sibiu cu președintele frf: ”a fost o discuție onestă cu răzvan burleanu”

Ruxandra Cibu Deaconu, senatoare din partea USR Sibiu, a anunțat pe Facebook că s-a întâlnit la Sibiu cu Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

În cadrul discuției, principalele subiecte abordate au fost cadrul legislativ din sport și accesul copiilor la activitate fizică, atât în orașe, cât și în mediul rural.

Ruxandra Cibu Deaconu a explicat că s-au analizat modificările legislative necesare pentru ca sportul românesc să fie mai bine susținut prin politici publice coerente și că lucrează deja la propuneri concrete. De asemenea, a subliniat importanța infrastructurii sportive și a terenurilor accesibile pentru ca toți copiii să poată participa la sport în condiții sigure și organizate.

Pe lângă aceste teme, discuția a vizat și programul FRF de introducere a fotbalului în școli, pe care Ruxandra Cibu și-ar dori să-l implementeze și la Sibiu, în colaborare cu școlile, cluburile sportive și autoritățile locale. Scopul este crearea unor oportunități reale pentru copii, nu doar discutarea lor teoretică.

Mesajul integral al șefei USR Sibiu, Ruxandra Cibu Deaconu

“Am avut la Sibiu o discuție onestă cu Răzvan Burleanu, președintele FRF, despre două direcții care, pentru mine, sunt esențiale: cadrul legislativ din sport și accesul real al copiilor la mișcare.

Pe zona de modificări legislative, am analizat ce nu funcționează și ce poate fi îmbunătățit pentru ca sportul românesc să fie mai bine susținut prin politici publice coerente. Lucrez deja la câteva propuneri concrete. Le voi prezenta în momentul în care sunt bine așezate și pregătite pentru dezbatere.

A doua temă, la fel de importantă, a fost cum aducem sportul mai aproape de copii – în orașe, dar mai ales în mediul rural. Fără infrastructură sportivă decentă, fără terenuri și săli accesibile, vorbim doar teoretic despre performanță și sănătate. La Sibiu, este nevoie de investiții clare și asumate în infrastructură sportivă. Iar decidenții politici locali trebuie să trateze acest subiect ca pe o prioritate, nu ca pe un capitol secundar din buget.

Am discutat și despre programul Federației de introducere a fotbalului în școli. Îmi doresc ca acest program să fie implementat și în Sibiu, astfel încât cât mai mulți copii să aibă acces la sport organizat, într-un cadru sigur și bine structurat.

Cred că trebuie să lucrăm mai strâns cu școlile, cu cluburile sportive și cu autoritățile locale pentru a crea oportunități reale, nu doar să vorbim despre intenții.

Sportul nu este un moft. Este o investiție în sănătatea copiilor noștri, în disciplină, în spirit de echipă și în comunitate. Iar la Sibiu, avem resursa umană și energia necesare pentru a face lucrurile să se miște în direcția bună.“