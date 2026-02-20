s-a deschis cel mai mare târg de nunți din sibiu. peste 100 de expozanți și mii de idei: ,,mi-am ales rochia sirenă chiar aici” / foto video

Am fost vineri,20 februarie, la deschiderea Wedding Expo Sibiu 2026 – ediția de primăvară, iar centrul expozițional Redal Expo s-a transformat, pentru trei zile, într-un adevărat univers al nunților. Zeci de standuri, muzică, rochii spectaculoase, costume elegante și miros de ciocolată – toate i-au întâmpinat pe viitorii miri încă de la primele ore ale evenimentului.

Târgul se desfășoară în perioada 20–22 februarie și reunește peste 100 de expozanți din industria evenimentelor, într-un concept „one-stop-shop”, care le permite cuplurilor să găsească, într-un singur loc, aproape tot ce au nevoie pentru organizarea nunții.

Programul de vizitare este:

Vineri: 12:00 – 19:00

Sâmbătă: 10:00 – 19:00

Duminică: 10:00 – 18:00

Intrarea este liberă.

Mirese în căutarea rochiei perfecte: „Am ales sirenă”

Mihaela, o viitoare mireasă prezentă la târg, ne-a povestit că a venit special pentru a-și alege rochia și pentru a analiza ofertele.

„Am venit la târgul de nunți din Sibiu. Este un târg minunat, ai foarte multe opțiuni pe care le putem găsi. Sunt rochii, atât sirenă, cât și prințesă. Eu am ales pentru rochie sirenă, este o rochie care avantajează foarte bine silueta și pune în evidență formele. Mi se pare că prețul este unul corect. Sunt chiar și reduceri aici la târg. Bugetul meu este între 5.000 – 6.000 de lei. Ne vom uita și la invitații, am văzut modele foarte frumoase și moderne. De asemenea, și costumele pentru mire sunt modele moderne și aparte.”

La standul salonului „Clarisse” din Râmnicu Vâlcea, Lorena a prezentat modelele 2026, printre care rochii sirenă cu mâneci sau trenă detașabilă și modele 3 în 1.

„Acesta este unul dintre cele mai frumoase modele ale noastre, sirenă, cu mâneci detașabile. Prețul este de 4.000 de lei, iar pe perioada târgului beneficiați de o reducere suplimentară de 10%. Prețurile în salon variază între 2.500 și 6.700 de lei.”

Dantela și elementele detașabile se numără printre cele mai căutate tendințe în 2026.

Costume elegante și prețuri accesibile

Pentru miri, oferta este la fel de variată. Rodica Gligor, de la Paolo Rossi Sibiu, a adus la târg smochinguri, sacouri de catifea, cămăși și accesorii pentru ceremonie.

„Cel mai căutat și cel mai nou model este cel de culoare albă, cu un rând de nasturi. Prețurile sunt foarte accesibile, de la 999 la 1.800 de lei. Calitatea este net superioară.”

Un alt cuplu prezent la deschidere, Daiana și Cristi, care își vor organiza nunta pe 10 mai, la Târgu Mureș, au venit special pentru a descoperi noi opțiuni.

„Căutăm de toate. Ne trebuie ceva fancy pentru nuntă, cum ar fi o oglindă 360. Buchete de mireasă, de nașă, avem ce să căutăm. Avem un buget undeva la 10.000 de lei, cu avans, cu toate. Rochia este deja găsită, dar pentru costum sperăm să ne încadrăm în 3.000 de lei, cu accesorii și pantofi.”

Foto-video, decor și un singur avans

Reprezentantul MTN Events a explicat că firma oferă pachete complete pentru evenimente:

„Oferim o gamă largă de servicii, aproape tot în afară de mâncare și băutură. Avem colaborări pe partea de muzică, trupe, DJ, servicii foto-video, decor, fum greu, artificii. Suntem axați în principal pe partea de foto-video și oferim inclusiv albume cu copertă de plexiglass, mai rare în oraș. Practic, cu un singur avans ai scăpat de toate grijile și vorbești cu un singur prestator.”

Verighete cu diamante și modele minimaliste

La standul bijuteriei Almas, Alexandra a prezentat cele mai căutate modele de verighete.

„Avem modele din aur galben cu pietricele pe margine, iar pentru bărbați modele cu un canal pe mijloc. Foarte căutat este și modelul mai îngust. Majoritatea preferă să adauge diamante, iar pentru bărbați rămâne popular canalul central.”

Mantale de ciocolată și bufet de la 28 de lei/persoană

Zona de deserturi a atras rapid vizitatorii. Alexandra, de la Chocolat, a venit cu mantale de ciocolată și opțiuni sărate pentru evenimente.

„Vă așteptăm să degustați produsele noastre și să discutăm despre cum putem face evenimentul vostru cât mai frumos. Prețurile încep de la 28 de lei de persoană și diferă în funcție de combinațiile alese.”

3.000 de metri pătrați de inspirație

Cu o suprafață de peste 3.000 de metri pătrați, Wedding Expo Sibiu confirmă, și la această ediție, statutul de reper regional pentru industria evenimentelor. Pentru multe cupluri, târgul înseamnă economie de timp, comparații directe între furnizori și oferte exclusive valabile doar în aceste trei zile.

Organizator: „Timp de trei zile suntem aici pentru miri”

La deschidere, Ioana Aldea, organizator al târgului, i-a invitat pe sibieni să treacă pragul expoziției:

„Invităm toți mirii pe parcursul celor trei zile de expoziție, la Redal Expo vă așteaptă peste 100 de expozanți pentru a vă oferi cele mai importante detalii pentru organizarea evenimentului mult visat. Timp de trei zile suntem aici la Redal Expo, începând de astăzi până duminică la ora 18.”

Evenimentul continuă până duminică, 22 februarie, ora 18:00, la Redal Expo, pe strada I.S. Bach nr. 1-4. Organizatorii anunță deja că ediția din noiembrie 2026 își propune să ridice și mai mult ștacheta.