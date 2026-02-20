șantier în forță pe a13, sibiu–făgăraș: 300 de muncitori lucrează la un nod rutier complex / video

Lucrările la tronsonul Boița – Avrig, parte din Autostrada Sibiu – Făgăraș, avansează chiar și în condițiile vremii nefavorabile.

Constructorul turc MAKYOL Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S. are în prezent pe șantier aproximativ 300 de muncitori și peste 75 de utilaje.

În această perioadă, echipele se concentrează pe forarea fundațiilor pentru structuri și excavații, pregătind terenul pentru următoarele etape ale proiectului.

Deși lungimea tronsonului este relativ scurtă, doar 14,2 km, lucrările sunt extrem de complexe. Traseul include nodul rutier dintre A13 (Sibiu – Făgăraș), A1 (Pitești – Sibiu) și DN7, în zona Boița.

Proiectul prevede:

6 viaducte, cel mai lung având 911 m

17 poduri

Valoarea contractului este de 1,89 miliarde de lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport. Durata contractului este de 48 luni: 12 luni pentru proiectare și 36 luni pentru execuția lucrărilor. Deși lucrările efective au început în noiembrie 2025, constructorul a lucrat deja de peste un an la pregătirea terenului, drumurile tehnologice și organizarea șantierului.

Autostrada Sibiu – Făgăraș (68,04 km) este împărțită în patru tronsoane:

Boița – Avrig – Mârșa (DJ105G): 14,25 km Avrig – Mârșa – Arpașu de Jos (DN1): 19,92 km Arpașu de Jos – Sâmbăta de Sus (DJ105B): 17,61 km Sâmbăta de Sus – Municipiul Făgăraș + drum de legătură cu DN1: 21,86 km

Șantierul de la Boița se anunță a fi un punct-cheie pentru infrastructura rutieră din zonă, iar finalizarea nodului va facilita semnificativ traficul între Sibiu, Pitești și Făgăraș.