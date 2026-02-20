se construiește un pasaj pietonal subteran în terezian: va trece pe sub calea ferată

Municipalitatea va construi un pasaj subteran care să conecteze cartierele Terezian și Țiglari. Acesta va fi amenajat pe sub calea ferată.

Sibiul va avea un nou pasaj subteran. El va fi destinat pietonilor și bicicliștilor și va fi accesibil persoanelor cu dizabilități. Pasajul ar urma să fie construit la intersecția străzilor Lăptăriei și Ulmului și va trece pe sub calea ferată.

„Mediul economic, nivelul calității vieții în mediul urban, precum și evoluția demografică a Municipiului Sibiu constituie premise fundamentale pentru dezvoltarea durabilă și sustenabilă a orașului. În acest context, modernizarea și adaptarea infrastructurii existente la cerințele actuale reprezintă o prioritate strategică pentru administrația publică locală. Investiția prevede realizarea unui pasaj pietonal subteran sub linia de cale ferată, cu scopul asigurării unei legături sigure și accesibile între cartierele Terezian și Țiglari, pentru bicicliști și pietoni, beneficiind și de accesibilitate pentru persoane cu dizabilități”, se arată în raportul de specialitate.

Tunelul subteran va fi construit din beton armat și va avea o lungime de 13 metri, o lățime liberă de 4 metri și o înălțime de 2,36 metri, fiind dimensionat pentru preluarea încărcărilor specifice traficului feroviar. Se vor realiza două zone de acces, amplasate la capetele pasajului, prevăzute cu rampe din beton armat cu pantă de 8% și lățime de 2,50 metri, scări și ziduri de sprijin. În cadrul aceluiași proiect se vor amenaja aleile pietonale și racordurile cu străzile Lăptăriei și Ulmului, asigurând continuitatea traseelor de circulație.

Pentru gestionarea apelor, se vor executa sisteme de drenaj pentru preluarea infiltrațiilor, rigole pentru colectarea apelor pluviale și un sistem de pompare conectat la rețeaua de canalizare stradală, cu scopul prevenirii acumulării de apă în zona pasajului. Se va realiza branșamentul la rețeaua electrică existentă și se vor monta instalații de iluminat în tunel și în zonele de acces.

Consilierii locali vor aproba joia viitoare acest proiect, care are o valoare de 7.819.688 lei cu TVA, din care 4.982.015,17 lei cu TVA sunt pentru construcții și montaj.