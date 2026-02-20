se redeschid șantierele din sibiu: o stradă se închide total mai bine de o lună, iar pe alte 5 traficul va fi deviat

Comisia pentru sistematizarea circulației a analizat și a aprobat primele lucrări din acest an derulate de SC Apă Canal Sibiu SA pentru modernizarea rețelelor de apă și canalizare din Sibiu, parte a unui amplu proiect implementat de societate și finanțat din fonduri europene.

Astfel, de luni, 23 februarie, constructorii contractați de SC Apă Canal vor interveni pe următoarele străzi pentru reabilitarea rețelei de apă:

Pe străzile H. Oberth și Constituției, în perioada 23 februarie – 8 mai, pe tronsonul dintre scuarul din fața fostului AutoMotoVelo și până la intersecția cu str. 9 Mai. Lucrările vor începe de pe str. H. Oberth, din dreptul stației de autobuz de lângă scuar și vor continua pe o singură bandă până în dreptul străzii 9 Mai. Traficul se va desfășura pe celelalte benzi, neafectate de lucrări.

Traversările din sensul giratoriu din apropierea Parcului Tineretului, precum și în intersecțiile străzii Constituției cu străzile Pescarilor, G-ral. Magheru și 9 Mai se vor face doar pe timp de noapte, cu devierea traficului alternativ de pe o bandă pe cealaltă.

În perioada 23 februarie – 8 mai, pe str. M. Kogălniceanu, pe sectorul cuprins între str. Kiev și sensul giratoriu de la intersecția cu Calea Turnișorului. Nu este necesară închiderea traficului pentru că lucrările se vor efectua inițial pe zona de parcare, iar ulterior pe o bandă de circulație, traficul urmând să fie deviat pe banda 2 a sensului opus de deplasare. Lucrările în sensul giratoriu se vor efectua pe rând, pe câte o bandă, traficul urmând să fie deviat pe banda pe care nu se lucrează.

În perioada 23 februarie – 31 martie se vor schimba rețelele de apă pe str. Câmpșor, de la intersecția cu str. Rozmarinului (după podul peste Cibin) până în apropierea de trecerea la nivel cu calea ferată. Lucrările se vor efectua în marea majoritate pe câmpul adiacent drumului și doar pe distanță mică, de aproximativ 150 de metri, vor afecta carosabilul, constructorul având obligația să efectueze refacerile. Traficul se va închide total pe acest tronson de drum, în toată perioada menționată!

Se va lucra și pe str. Petrila, în perioada 23 februarie – 8 mai. Lucrările se vor efectua cu închiderea totală a traficului pe timp de zi, fiind permis doar accesul riveranilor. Pe timp de noapte traficul se va redeschide circulației.