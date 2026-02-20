sibianul liviu odagiu, președinte csm, despre pensiile speciale: „era întemeiată sesizarea cjue” / video

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, sibianul Liviu Odagiu, spune că nu poate comenta decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților, adăugând însă că așteaptă să vadă motivarea. El mai spune că regretă că CCR nu a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

După cinci amânări, miercuri, cei nouă judecători ai Curții Constituționale a României (CCR) au dat o decizie favorabilă privind pensiile speciale ale magistraților, măsură susținută cu insistență de premierul Ilie Bolojan. Legea reglementează pensionarea și cuantumul pensiilor pentru judecători și procurori, menținând anumite avantaje ale pensiilor de serviciu, dar introducând și măsuri de echilibru și tranziție.

Sibianul Liviu Odagiu, președinte al CSM, spune că nu poate comenta decizia Curții Constituționale privind pensiile speciale. El adaugă că o sesizare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene era justificată în acest caz

„Avem o decizie a Curții Constituționale, adoptată cu 6 la 3 voturi. Nu este nimic de comentat pe marginea ei, că ne place, că nu ne place, este o decizie a Curții Constituționale. În primul rând, de menționat este că așteptăm motivarea cu privire la unele dintre criticile de neconstituționalitate aduse în raportul sesizării de Înalta Curte de Casație și Justiție, care, să nu uităm în niciun moment, cu unanimitatea membrilor prezenți la Adunarea Generală, a decis sesizarea Curții Constituționale. Și nu este puțin lucru ca 100 de judecători ai Înaltei Curți să ia o asemenea decizie. Așteptăm motivarea. (…) Eu, cel puțin, nu aș avea nimic de comentat pe marginea deciziei Curții Constituționale. Manifest regretul că nu a acceptat Curtea Constituțională să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Și eu cred că era întemeiată o asemenea sesizare, dar, fără îndoială, a fost decizia Curții Constituționale pe care nu pot eu să o comentez. Ce ne rezervă viitorul, vom vedea. Acolo sunt totuși niște chestiuni care se cer a fi lămurite”, a spus Liviu Odagiu.

Odagiu: „Președintele nu semnează decretele de pensionare”

Președintele CSM mai indică faptul că șeful statului nu a semnat decrete de pensionare ale judecătorilor înaintate încă din luna decembrie. El consideră că solicitările administrației prezidențiale cu privire la numărul de dosare aflate pe rol și riscul de prescriere a faptelor în dosarele judecătorului care cere pensionarea nu sunt legale. Potrivit acestuia, acestea sunt informații de care președintele nu are nevoie pentru a putea semna decretele.

„Un judecător vrea să se pensioneze. După ce obține toate documentele, obține hotărârea secției pentru judecători a CSM de pensionare. Toate documentele, împreună cu hotărârea, se înaintează Președintelui României în vederea emiterii decretului de pensionare. Până la momentul actual sau până la președintele actual al României, administrația prezidențială nu a cerut informații suplimentare. La ora actuală, exclusiv pentru judecătorii care judecă în materie penală, administrația prezidențială solicită informații referitoare la numărul de dosare aflate pe rol și, ceea ce mie mi se pare foarte grav, la situația inculpaților din dosar, în sensul că dacă există sau nu un risc de prescriere a infracțiunilor, câte dosare sunt în această situație și așa mai departe. Ori, ca să apreciezi dacă se prescrie sau nu răspunderea pentru o faptă penală, faci un adevărat act de judecată. Eu, ca să pot să îi răspund președintelui, ar trebui fie să îl întreb pe judecătorul cauzei, și să îl oblig să încalce legea spunându-mi care este părerea lui când se prescrie, fie să încalc chiar eu legea, solicitându-i dosarele. Faptul că verific eu nu înseamnă că așa este, fiindcă cel care stabilește dacă răspunderea penală pentru o faptă este prescrisă sau nu este exclusiv judecătorul cauzei atunci când pronunță hotărârea într-un dosar. În acest context, cred că nu putem să furnizăm asemenea informații și am convingerea fermă că atât timp cât eu voi semna hârtiile înaintate președintelui României, niciodată nu voi încălca legea, doar pentru a-i furniza președintelui informații de care nu are nevoie pentru semnarea decretelor”, a precizat sibianul Liviu Odagiu.

Președintele CSM spune că doar judecătorii din penal sunt vizați de această situație. „Aceasta este situația care îi vizează pe colegii de pe penal. Pentru colegii din civil nu este o problemă, pe dânșii nu îi întreabă dacă se prescrie sau nu vreo faptă. Se creează două situații contradictorii: colegii din civil pot să se pensioneze liniștiți, pensionarea este un drept al judecătorului, nu poate președintele României să aprecieze dacă are sau nu dreptul. Doar secția pentru judecători apreciază dacă întrunește sau nu condițiile. Și judecătorul din penal căruia, ce să vezi, președintele României refuză să îi semneze decretul de pensionare. Sunt situații din luna decembrie încă, în care președintele României nu a semnat decretele de pensionare, deși CSM a trimis toată documentația pe care legea îl obligă”, a precizat sibianul Liviu Odagiu.

Președinte CSM: „Avem colegi care nu și-au mai luat concediu de ani de zile”

Președintele CSM consideră că majoritatea magistraților nu au o problemă să rămână în sistem până la vârsta de 65 de ani. Adevărată îngrijorare are legătură cu volumul de muncă. Liviu Odagiu spune că mulți dintre judecători nu au viață personală și nu pot merge în concedii din cauza aceasta.

„Cât de atractiv va mai fi sau nu sistemul de justiție în condițiile în care putem să vorbim, iată, o dată de tineri, care termină facultatea, intră apoi la Institutul Național al Magistraturii, unii dintre ei, să spunem, având șansa să intre în sistem sub vârsta de 30 de ani. Perspectiva de a rămâne în sistem până la 65 de ani nu este una de neglijat. Din punctul meu de vedere, toată lumea și-ar dori, cu mici excepții, să rămână până la 65 de ani. Ceea ce în mod sigur nu își dorește niciunul dintre colegi este să rămână până la 65 de ani cu un volum enorm de lucru și fără o viață personală. Când spun o viață personală nu mă refer doar la faptul că muncesc colegii de dimineața până seara, în weekenduri, că, iată, chiar am avut o acțiune disciplinară acum ceva timp cu o colegă care ne-a spus că nu a mai fost în concediu de ani de zile, că și atunci când își lua concediu îl folosea pentru a motiva dosare. Dar, revenind, când spun motive personale mai este o chestiune. Rămâi în sistem până la 65 de ani, cu un sistem care știe ce presupune rămânerea ta, dar cu o parte de exterior, de factor politic, de cetățeni, care nu cunoaște și care nu apreciază efortul pe care îl faci”, a spus Odagiu.

El mai precizează că este nevoie de discuții „oneste” cu privire la interdicțiile și incompatibilitățile magistraților, care nu pot avea nicio altă profesie pe lângă cea de judecător.

„Cred că a venit momentul să discutăm serios și despre cât de mult se mai justifică să mai menținem toate interdicțiile și incompatibilitățile. Noi știm că, la ora actuală, magistratul român are unul dintre cele mai drastice sisteme de incompatibilități și interdicții de la nivelul UE. În afară de profesor universitar, nu poți să faci absolut nimic altceva. Atunci, cred că am putea discuta onest dacă se mai justifică să păstrăm toate acele interdicții și incompatibilități în condițiile în care sunt chiar sisteme europene care permit judecătorului să mai facă și altceva pe lângă profesia de judecător. La ora actuală, evident, întrebarea este și dacă aș ridica interdicțiile și incompatibilitățile, ar mai avea timp să facă și altceva? Răspunsul, la momentul actual, este nu. Răspunsul după introducerea normării activității ar putea fi unul care să îl stimuleze pe judecător să facă și altceva în timpul lui liber”, a precizat Liviu Odagiu, președintele CSM.

CSM vrea normarea activității instanțelor

Odagiu consideră că este nevoie de mari schimbări în sistemul de justiție, indicând că cea mai bună variantă este normarea activității instanțelor de judecată. Potrivit acestuia, judecătorii români au un volum de activitate de 4 ori mai mare decât media europeană.

„Un lucru este cert, încă dinainte de decizia Curții Constituționale și anume că, un volum de activitate de 4 ori mai mare decât media europeană, nu poate fi gestionat, an de an, de aceeași resursă umană. Ceva trebuie să se întâmple. Noi am început discuția serioasă despre normală activității instanței de judecată, discuție pornită încă de acum aproape 4 ani de zile de la momentul candidaturii. Dacă vă uitați în proiectele de candidatură ale colegilor noștri veți găsi ideea de normare. În proiectul meu de candidatură pentru funcția de președinte, unul dintre obiectivele asumate, este acela al normării activității instanțelor de judecată. Prin faptul că am obținut votul unanim al colegilor din consiliu, la momentul la care am susținut proiectul, am dedus că acest obiectiv al meu a devenit și obiectivul Consiliului Superior al Magistraturii”, a spus sibianul Liviu Odagiu, președintele CSM.