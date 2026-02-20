sibiu, orașul iubirilor ascunse: trei povești de dragoste celebre care au traversat secolele

Februarie este cunoscută ca fiind și luna iubirii. La doar câteva zile până la Dragobete, reamintim că Sibiul ascunde iubiri care au traversat secolele, unele cu final fericit, iar altele s-au transformat în adevărate drame.

Istoricul Răzvan Pop a rememorat trei povești de dragoste legate de oraș, diferite ca ton, dar la fel de puternice prin emoția pe care o transmit. Cea mai dramatică dintre povești ne poartă la începutul anilor 1600, într-o perioadă tulbure pentru Sibiu. După domnia lui Mihai Viteazul, orașul este ocupat de principele Transilvaniei, Gabriel Báthory.

Bărbații sunt alungați sau arestați, iar gospodăriile rămân în grija femeilor. În acest context, principele se îndrăgostește de una dintre femeile rămase în oraș și încearcă să o curteze. Femeia însă refuză orice compromis. „Într-un gest extrem, alege să se sinucidă, preferând moartea în locul trădării soțului și a iubirii sale. Casa în care s-ar fi petrecut această tragedie se află chiar lângă Muzeul Brukenthal, la Casa Mövert, iar numele femeii a rămas consemnat în istorie: Johanna Balk. O poveste de dragoste tăcută, dar cutremurătoare, care spune mai mult despre loialitate decât multe declarații romantice”, a povestit istoricul Răzvan Pop.

Casa Căsătoriilor și iubirea care a dus la pierderea capului

O altă poveste, la fel de dramatică, este legată de clădirea cunoscută astăzi drept Casa Căsătoriilor. Aici locuia familia Harteneck. În urma unui scandal de familie și a zvonurilor legate de infidelitatea soției, capul familiei ajunge victima unui joc politic. Dușmanii săi reușesc să-l condamne și să-l execute. Deși infidelitatea nu a fost cauza reală a condamnării, ea a fost scânteia care a permis înlăturarea sa.

Este o poveste despre cum dragostea, trădarea și politica se pot amesteca fatal, iar aparențele pot deveni arme mortale.

Radu și Dorina (Dotti) Stanca, o iubire care a devenit literatură

Nu toate poveștile de dragoste din Sibiu sunt tragice. Una dintre cele mai frumoase aparține poetului Radu Stanca și soției sale, Dorina (Dotti) Stanca. „Cei doi au locuit într-o casă de pe strada Treboniu Laurian, la colț cu strada Cetății. Nu este un loc marcant din punct de vedere turistic, dar pentru cei care cunosc istoria culturală a orașului, zona păstrează încă ecoul unei iubiri profunde, care a inspirat poezie, teatru și creație”, a spus istoricul.

Mai exact, este genul de poveste care dovedește că dragostea adevărată nu are nevoie de monumente, ci de memorie. „Am găsit în sfârşit făptura unică, incomparabilă, de atâta vreme căutată, care să reveleze sensul destinului meu; acea fiinţă minunată, din începuturi, a cărei prezenţă să mă umple de un alt eu, definitiv, adevărat, deplin – eul dorit, fremătător de viaţă, rod al miraculoasei prefaceri săvârşite de tine în mine!”, se arată într-un fragment din scrisoarea pe care Radu Stanca i-a trimis-o actriței.

Dincolo de aceste istorii documentate, Sibiu a fost martorul a mii de iubiri anonime. Parcurile orașului, aleile de promenadă sau zona Piața Mare au fost locuri unde îndrăgostiții se întâlneau, se așteptau sau își făceau promisiuni tăcute.