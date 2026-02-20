smurd sibiu, bilanț impresionant pe 2025: peste 17.000 de intervenții, adică aproape 50 pe zi

În anul 2025, S.M.U.R.D. a înregistrat un volum impresionant de intervenții, acoperind cazuri medicale de urgență, accidente rutiere, patrulări pentru prevenirea hipotermiei și misiuni de sprijin diverse.
Salvatorii ISU au intervenit în peste 17.000 de situații de urgență, adică aproape 50 pe zi. Cele mai multe intervenții au fost pentru acordarea asistenței medicale de urgență în diverse afecțiuni.
Asistență medicală de urgență
Echipele S.M.U.R.D. au intervenit în 17.282 cazuri, dintre care 15.421 adulți și 2.047 copii au primit îngrijiri medicale. Intervențiile au vizat:
- 176 intoxicații
- 818 afecțiuni cardiace
- 2.051 traumatisme
- 21 arsuri
- 25 cazuri chirurgicale
- 542 afecțiuni neurologice
- 11.810 cazuri medicale generale
- 198 transporturi interclinice
- 438 prim ajutor la accidente rutiere și feroviare
- 1 caz contagios
- 68 alte afecțiuni
Intervenții la accidente și alte misiuni
În ceea ce privește accidentele rutiere și alte situații speciale:
- 57 intervenții la accidente rutiere cu descarcerare, asistând 175 adulți și 16 copii
- 158 acțiuni de asistență persoană (158 adulți)
- 209 patrulări pentru prevenirea hipotermiei
- 20 misiuni de prevenire a situațiilor de urgență
- 316 deplasări fără intervenție și apeluri false
- 454 misiuni de sprijin
Misiuni speciale și verificări
Echipele au participat și la acțiuni de protecție civilă și sprijin comunitar:
- 285 verificări în 762 secții de votare
- 31 intervenții la inundații
- 27 intervenții la fenomene meteo periculoase
- 8 misiuni de sprijin pentru refugiați
- 8 misiuni de sprijin la inundații în județele Covasna, Brașov și Suceava
- 3 misiuni de transport pacienți din Ucraina
- 1 misiune de asigurare a măsurilor de competență la deplasarea unui demnitar
- 433 evenimente publice cu aglomerări de persoane
Activitatea evidențiază efortul constant al echipelor S.M.U.R.D. în salvarea vieților și protejarea comunității, acoperind o gamă largă de situații de urgență.
