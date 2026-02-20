smurd sibiu, bilanț impresionant pe 2025: peste 17.000 de intervenții, adică aproape 50 pe zi

În anul 2025, S.M.U.R.D. a înregistrat un volum impresionant de intervenții, acoperind cazuri medicale de urgență, accidente rutiere, patrulări pentru prevenirea hipotermiei și misiuni de sprijin diverse.

Salvatorii ISU au intervenit în peste 17.000 de situații de urgență, adică aproape 50 pe zi. Cele mai multe intervenții au fost pentru acordarea asistenței medicale de urgență în diverse afecțiuni.

Asistență medicală de urgență

Echipele S.M.U.R.D. au intervenit în 17.282 cazuri, dintre care 15.421 adulți și 2.047 copii au primit îngrijiri medicale. Intervențiile au vizat:

176 intoxicații

818 afecțiuni cardiace

2.051 traumatisme

21 arsuri

25 cazuri chirurgicale

542 afecțiuni neurologice

11.810 cazuri medicale generale

198 transporturi interclinice

438 prim ajutor la accidente rutiere și feroviare

1 caz contagios

68 alte afecțiuni

Intervenții la accidente și alte misiuni

În ceea ce privește accidentele rutiere și alte situații speciale:

57 intervenții la accidente rutiere cu descarcerare, asistând 175 adulți și 16 copii

158 acțiuni de asistență persoană (158 adulți)

209 patrulări pentru prevenirea hipotermiei

20 misiuni de prevenire a situațiilor de urgență

316 deplasări fără intervenție și apeluri false

454 misiuni de sprijin

Misiuni speciale și verificări

Echipele au participat și la acțiuni de protecție civilă și sprijin comunitar:

285 verificări în 762 secții de votare

31 intervenții la inundații

27 intervenții la fenomene meteo periculoase

8 misiuni de sprijin pentru refugiați

8 misiuni de sprijin la inundații în județele Covasna, Brașov și Suceava

3 misiuni de transport pacienți din Ucraina

1 misiune de asigurare a măsurilor de competență la deplasarea unui demnitar

433 evenimente publice cu aglomerări de persoane

Activitatea evidențiază efortul constant al echipelor S.M.U.R.D. în salvarea vieților și protejarea comunității, acoperind o gamă largă de situații de urgență.