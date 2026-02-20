stații de încărcare pentru mașinile electrice în mediaș: unde vor fi cele 8 locații

În această săptămână, primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, a semnat contractul pentru implementarea proiectului „Furnizarea și instalarea stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Mediaș”.
Prin acest proiect, în municipiul Mediaș vor fi amenajate 8 stații moderne de reîncărcare, fiecare dotată cu două puncte de încărcare, care vor permite alimentarea simultană a vehiculelor electrice atât în curent continuu (minim 50 kW), cât și în curent alternativ (22 kW). Noile echipamente vor contribui semnificativ la dezvoltarea mobilității urbane durabile și la reducerea impactului asupra mediului.
Stațiile vor fi amplasate în următoarele locații:
- Parcare Primăria Mediaș, strada I.C. Brătianu – 2 stații
- Parcare strada Gravorilor (zona Bisericii Romano-Catolice) – 1 stație
- Parcare strada Lotru (lângă Sala Sporturilor) – 1 stație
- Parcare strada Mihail Kogălniceanu (vis-a-vis de Sinagogă) – 1 stație
- Parcare zona Aviație, Aleea Comandor Dimitrie Moraru – 2 stații
- Parcare strada Păltiniș – 1 stație
Furnizorul echipamentelor și al lucrărilor de montaj este S.C. Next Generation Technologies S.R.L. din Iași, iar termenul de execuție este de 4 luni, respectiv până în luna iunie a acestui an.
Noile stații vor fi dotate cu echipamente moderne, ecrane tactile multilingve și conectori compatibili cu majoritatea autovehiculelor electrice, oferind astfel un nivel ridicat de accesibilitate și confort pentru utilizatori.
Astfel, Primăria Municipiului Mediaș face un nou pas important în direcția modernizării infrastructurii urbane, sprijinirii transportului ecologic și îmbunătățirii calității vieții cetățenilor.
„Am semnat în această săptămână un contract pentru montarea unui număr de 8 stații de încărcare a autovehiculelor electrice. Valoarea contractului este de aproximativ 1 milioan de lei, investiția fiind realizată din fonduri europene nerambursabile, stațiile urmând a fi instalate, conform contractului, până la jumătatea acestui an”, a declarat primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman, prin intermediul paginii sale de Facebook.
