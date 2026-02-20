trei braconieri prinși ”în acțiune” la avrig: peștele confiscat, pus la vânzare în magazinul de la piața cibin / video

Aproximativ 60–80 de kilograme de pește au fost capturate în plase montate ilegal pe râul Olt, în zona orașului Avrig. Trei persoane sunt cercetate după ce au fost surprinse, vineri dimineață, folosind plase pentru a bracona.

Reprezentanții Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sibiu (AJVPS) au descoperit plasele amplasate de braconieri și au intervenit împreună cu poliția. Făptașii au rămas fără captură, dar și fără bunurile folosite la săvârșirea faptei, respectiv o mașină și o bicicletă, acestea fiind reținute în vederea confiscării.

Braconierii au fost prinși imediat după miezul noptii de vineri. În plase au fost găsite mai multe specii de pește: caras, plătică, babușcă, șalău, clean, roșioară, biban și știucă.

„Cantitatea exactă nu o știu, nu am rămas până la cântărire, probabil 60–80 kg, poate chiar spre 100. Peștele este valorificat de stat pentru recuperarea prejudiciului. De obicei este predat de poliție la magazinul din Piața Cibin. Au fost trei persoane din Avrig (posibil și din Săcădate). Plasele vor fi depuse la sediul IPJ Sibiu și urmează să fie distruse de poliție după finalizarea dosarului”, a transmis Romeo Stoicescu, directorul AJVPS Sibiu.

Făptașii au rămas atât fără mașină, cât și fără bicicleta, acestea fiind confiscate. „Mașina și bicicleta au fost reținute în vederea confiscării. Aceasta este procedura: bunurile utilizate la săvârșirea infracțiunii se confiscă. Măsura trebuie dispusă de instanța de judecată, iar până atunci sunt reținute de poliție”, a mai spus directorul AJVPS Sibiu.