turistă rănită la schi, adusă cu elicopterul la spital în sibiu / video

O intervenție de urgență a avut loc astăzi, 20 februarie, în jurul orei 11:50, la Domeniul Schiabil Transalpina-Voineasa.

Salvamont a fost solicitat pentru a acorda sprijin medical unei femei rănite pe pârtie. Victima, în vârstă de 40 de ani, din București, a suferit un traumatism cranio-cerebral, însă starea sa de sănătate nu îi pune viața în pericol.

Potrivit primelor informații, femeia a căzut de pe schiuri, iar impactul a fost atât de puternic, încât i-a fost distrusă chiar și casca de protecție.

La fața locului au intervenit un echipaj SMURD din Brezoi și elicopterul SMURD Brașov, care a fost trimis pentru a asigura transportul rapid al pacientei. Femeia a fost preluată de echipajul aerian și transportată la spital.

Potrivit informațiilor transmise, aceasta era conștientă și cooperantă în momentul preluării și a fost dusă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.