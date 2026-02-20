turistă rănită la schi, adusă cu elicopterul la spital în sibiu / video

O intervenție de urgență a avut loc astăzi, 20 februarie, în jurul orei 11:50, la Domeniul Schiabil Transalpina-Voineasa.
Salvamont a fost solicitat pentru a acorda sprijin medical unei femei rănite pe pârtie. Victima, în vârstă de 40 de ani, din București, a suferit un traumatism cranio-cerebral, însă starea sa de sănătate nu îi pune viața în pericol.
Potrivit primelor informații, femeia a căzut de pe schiuri, iar impactul a fost atât de puternic, încât i-a fost distrusă chiar și casca de protecție.
La fața locului au intervenit un echipaj SMURD din Brezoi și elicopterul SMURD Brașov, care a fost trimis pentru a asigura transportul rapid al pacientei. Femeia a fost preluată de echipajul aerian și transportată la spital.
Potrivit informațiilor transmise, aceasta era conștientă și cooperantă în momentul preluării și a fost dusă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.
