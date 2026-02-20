ulbs cere răgaz primăriei sibiu: nu a reușit să amenajeze terenurile de sport de la liceul „carol” 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu solicită municipalității să îi mai ofere timp pentru a putea amenaja terenurile de sport de la Liceul „Carol I” din oraș. Consilierii locali sunt chemați să aprobe, în ședința ordinară de la finalul lunii februarie, prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor cu încă doi ani.

În 26 ianuarie 2023, Primăria Sibiu a transmis în administrarea Universității „Lucian Blaga” (ULBS) terenul de pe strada Pedagogilor, nr. 7, din incinta Liceului Tehnologic de Construcții și Arhitectură „Carol I”, în suprafață de 2.307 metri pătrați, pe o perioadă de 10 ani, cu titlu gratuit, astfel încât universitatea să amenajeze acolo terenuri de sport la parametrii tehnici adecvați. Terenurile urmau să fie folosite atât de studenți, cât și de elevii liceului.

ULBS ar fi trebuit să le amenajeze în maxim un an de la semnarea contractului de administrare, dar termenele s-au prelungit.

ULBS, presată de măsurile bugetare

Universitatea s-a angajat apoi să termine lucrarea în trei ani de la semnarea contractului. Dar, din cauza măsurilor bugetare restrictive, acest lucru nu a mai fost posibil. Acum ULBS solicită Primăriei Sibiu să mai prelungească termenul până la care trebuie finalizată investiția cu încă 2 ani.

„Motivația solicitării rezidă din faptul că învățământul superior a fost semnificativ afectat de măsuri bugetare restrictive, cu caracter imperativ, care au limitat substanțial posiblitatea angajării și efectuării cheltuielilor de investiții. Până la data prezentă, Universitatea a demarat procedura de achiziție a lucrărilor de amenajare terenuri de sport și construire corp vestiare, prin publicarea în SICAP a anunțului de participare (…) în prezent fiind în etapa de evaluare a dosarelor pentru atribuirea contractului de lucrări”, se arată în raportul de specialitate.

Municipalitatea consideră că, „în lumina unei bune colaborări între instituțiile publice implicate în scopul realizării obiectivului de investiții și raportat la împrejurarea că restricțiile bugetare impuse au constituit un obstacol obiectiv, exterior voinței Universității”, termenul trebuie prelungit. Consilierii locali vor lua decizia în ședința de joia viitoare.