un sibian a încercat să mituiască un polițist cu 2.000 euro ca să îl scape de un dosar: s-au întâlnit la mall

Un polițist din Sibiu a denunțat o mită de 2.000 de euro. Un inculpat într-un dosar penal instrumentat de omul legii împreună cu procurorul de caz a încercat să dea șpaga în mall-ul Promenada.

„La data de 18.02.2026, a fost înregistrat denunţul unui agent şef principal de politie în cadrul I.P.J. Sibiu – Poliția Municipiului Sibiu – Biroul de Investigatii Criminale cu privire la faptul că un inculpat într-un dosar pe care îl instrumenta sub supraveherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecatoria Sibiu, i-a propus să se întâlnească, înainte de a fi audiat, în afara sediului Politiei Mun. Sibiu, fapt care i-a creat suspiciunea că inculpatul intentionează să obţină o solutionare favorabilă a dosarului penal, prin promisiunea, oferirea sau darea de bani sau foloase necuvenite”, transmite prim procurorul Bogdan Dancu de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Polițistul a denunțat fapta, iar în cursul zilei de joi s-a întâlnit la mall cu inculpatul, care i-a oferit o mită de 2.000 de euro. El a fost prins în flagrant.

„Ca urmare a acestui denunț, la data de 19.02.2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, alături de organele de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au intervenit și au constatat în flagrant fapta de dare de mită, consumată în forma remiterii sumei de 2000 euro către agentul şef principal de politie în cadrul I.P.J. Sibiu – Poliția Municipiului Sibiu – Biroul de Investigatii Criminale, desemnat investigator cu identitate reală în cauză. Totodată, s-a procedat la ridicarea sumei de 2000 euro remisă cu titlu de mită cu scopul de a determina lucrătorul de politie judiciară care are în instrumentare dosarul penal al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu în care mituitorul are calitatea de inculpat cu privire la săvârșirea infracțiunii de furt calificat, să își îndeplinească necorespunzător atribuțiile de serviciu, în sensul propunerii unei soluții de clasare a cauzei penale în care este cercetat”, adaugă Dancu.

Prin ordonanţa din data de 20.02.2026, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva mituitorului, acesta dobândind calitatea de inculpat în cauză, urmând ca în următoarea perioadă să se aprecieze asupra oportunităţii luării unor măsuri preventive.

Pe parcursul cercetărilor, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, a beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliție judiciară din cadrul IPJ Sibiu – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Precizăm faptul că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.