urmărire ca-n filme la sibiu: în goana de a scăpa, a făcut accident / video

Urmărire în viteză pe străzile din Sibiu după ce polițiștii rutieri au depistat o mașină semnalată ca furată.

Evenimentul a avut loc ieri, 19 februarie, în municipiul Sibiu iar mașina urmărită în trafic era condusă de sibian în vârstă de 26 de ani.

Potrivit anchetatorilor, la 30 decembrie 2025, în intervalul 16:00-18:30, persoane necunoscute au sustras un autoturism parcat pe o stradă din Sibiu

După mai multe activități investigative, autoturismul a fost depistat pe 19 februarie, în jurul orei 12:50, pe raza municipiului Sibiu. Somat să oprească, șoferul a accelerat și a fugit. Acesta a fost urmărit până la intersecția străzilor Europa Unită și Munchen, unde a pierdut controlul mașinii și a ieșit de pe carosabil.

Șoferul în vârstă de 26 de ani și ceilalți trei pasageri, cu vârste între 30 și 35 de ani, au fost imobilizați de polițiști. Verificările au confirmat că mașina era cea furată la finalul anului trecut și avea montate numere false de înmatriculare, iar șoferul nu deținea permis de conducere.

Pe baza probelor adunate, polițiștii au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore.