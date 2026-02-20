veste tristă pentru iubitorii de pizza: un lanț celebru de restaurante închide 7 locații din românia

Sphera Franchise Group a anunțat că va închide șapte restaurante Pizza Hut, operate prin subsidiara American Restaurant System, ca parte a unui plan de eficientizare a rețelei.

Compania a precizat că unitățile vizate au generat pierderi recurente, iar eliminarea acestora va susține profitabilitatea operațională.

Potrivit Mediafax, decizia survine într-un context economic dificil, marcat de creșterea prețurilor la energie, modificări fiscale și încetinirea consumului, care au pus presiune pe costuri și au redus marjele operaționale. Într-un raport transmis Bursei de Valori București, reprezentanții Sphera au subliniat că, începând cu iulie 2025, liberalizarea pieței energiei și majorarea TVA au schimbat semnificativ condițiile de operare.

Deși primele șase luni ale anului 2025 au adus rezultate favorabile, schimbările economice recente „au redus marjele operaționale”, iar restaurantele care urmează să fie închise au avut o contribuție negativă semnificativă la EBITDA. Grupul estimează că cererea clienților va putea fi preluată de celelalte unități Pizza Hut, fără un impact major asupra accesului la servicii.

Sphera Franchise Group operează în sistem de franciză pentru KFC, Pizza Hut și Taco Bell. În primele nouă luni ale anului trecut, compania a raportat vânzări totale de 1,15 miliarde lei (în creștere cu 0,7%) și un profit net de 42,8 milioane lei (în scădere cu 40%), reducerea profitului fiind pusă pe seama costurilor ridicate de exploatare, stagnării vânzărilor și intensificării concurenței în sectorul restaurantelor rapide.

Grupul a transmis că va încerca să reducă impactul asupra angajaților, oferind opțiuni de relocare în alte unități din rețea. La nivel bursier, acțiunile SFG au înregistrat un declin de 4,7% în ultimele 12 luni, dar o creștere de 4,8% în 2026, cu o capitalizare de 1,5 miliarde lei. Printre acționari se numără Shaletia Ventures Limited (29,5%), Computerland Romania (20,5%) și Wellkept Group (17%), iar anul trecut compania a distribuit dividende de peste 80 milioane lei.

FOTO Pizza Hut Facebook