viața în pași de vals și latino: după 20 de ani pe parchet, cristina pițigoi formează zeci de generații în sala de dans / video reportaj

La 32 de ani, Cristina Pițigoi nu doar că „merge la job”, ci își trăiește pasiunea în fiecare oră petrecută în sala de dans. De la piticii din grădinițele Sibiului, până la seniorii de peste 70 de ani, Cristina reușește să transforme pașii de dans într-un limbaj al bucuriei. Puțini știu însă că întreaga ei carieră, care numără deja două decenii pe parchet, a început dintr-o provocare neașteptată în anii de școală.

Povestea Cristinei cu dansul sportiv a început acum 20 de ani, într-un mod aproape anecdotic. Nu a fost dragoste la prima vedere, ci mai degrabă o curiozitate impulsionată de contextul școlar.

„Totul a început la școală, când ni s-a spus că se organizează cursuri de dans. Recunosc, am fost motivată puțin și de profesoara mea de matematică, cu promisiunea unei note, dar ceea ce a început ca o mică strategie de elev a devenit rapid marea mea iubire. Am simțit că locul meu e acolo și am continuat cu toată ambiția”, povestește Cristina cu zâmbetul pe buze.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Cristina a fost formată sub bagheta antrenorilor Daniela și Șerban, fondatorii Fantasy Dance. În timp, a devenit o prezență constantă în finalele competițiilor naționale de dans sportiv, la secțiunile Standard și Latino, reprezentând Sibiul și la concursuri internaționale de prestigiu.

Ambiția a purtat-o ani la rând pe scenele competițiilor, însă pandemia a reprezentat un punct de cotitură. După un an de pauză forțată, Cristina a decis să își canalizeze întreaga energie către o altă formă de excelență: antrenoratul.

De la competiții, la inima comunității

Astăzi, Cristina Pițigoi este un nume de referință la Clubul Fantasy Dance. Deși mai merge la concursuri în calitate de arbitru sau pentru a-și susține elevii, cea mai mare împlinire o găsește în sala de antrenament.

„Acesta este jobul meu, singurul și cel care mă definește. Lucrez foarte mult cu copiii în grădinițe, unde energia lor pură mă încarcă, dar am o slăbiciune specială pentru grupa de seniori. Ei sunt dovada vie că dansul te menține tânăr. Vin tot timpul cu zâmbetul pe buze, sunt incredibil de energici, iar când îi văd împliniți, simt că și eu sunt la fel”, explică instructoarea.

Citește și – Seniorii Sibiului care au spus „nu” bătrâneții. Dansează pe vals și salsa ca în tinerețe: “Emoția nu are termen de expirare”

Sala unde valsul se întâlnește cu socializarea

În fiecare joi dimineața, la Ractiv Sports Center, liniștea Bulevardului Victoriei este spartă de acorduri de Vals Lent sau de ritmurile sacadate de Paso Doble. Sala este spațioasă, dar vibrează de energie sub pașii celor 130 de seniori care vin aici constant.

Cristina se mișcă printre ei cu o răbdare infinită, corectând o postură, explicând un pas de Samba sau încurajând un zâmbet timid. Deși majoritatea sunt femei, atmosfera este una de mare familie.

„Sunt mult mai atenți și mai dornici să învețe chiar și decât copiii de 3-5 ani de la grădiniță”, spune ea glumind.

„Sunt pensionară, am 70 de ani și particip de la început. De când vin aici, mă mișc mai ușor, iar psihic mă simt excelent datorită endorfinelor. Cristina este un instructor minunat, a știut să ne ia de la zero”, spune Diana Crăciun, una dintre cursante.

În prezent, Cristina coordonează pregătirea a peste 130 de seniori care au ales să transforme mișcarea într-un stil de viață. Cel mai bun exemplu este veteranul grupului, Mircea Moldovei, care la 74 de ani nu lipsește de la nicio oră de dans.

„Dansul este despre fericirea celuilalt”

Pentru Cristina, succesul nu se mai măsoară astăzi în medalii proprii, ci în progresul elevilor săi. Fie că pregătește perechi pentru competiții de dans sportiv (standard și latino), fie că îi învață pe seniori pașii de bază pentru petreceri, filosofia ei rămâne aceeași: mișcarea este viață.

Responsabilitățile ei la Clubul Fantasy Dance sunt vaste, Cristina gestionând atât grupele de inițiere pentru adulți, cât și numeroase perechi de copii pe care îi antrenează cu rigoare pentru competițiile naționale de dans sportiv.

În paralel cu orele de la sală, ea își extinde expertiza în comunitate prin colaborări cu mai multe grădinițe din Sibiu, unde îi învață pe cei mici primii pași de dans, acoperind astfel un spectru generațional impresionant.

În sala de dans, Cristina nu este doar instructor, ci și un fin psiholog care știe să dozeze tehnica cu relaxarea și stretching-ul, adaptându-se nevoilor fiecărei generații.

„Să vezi un om care intra în sală puțin abătut și pleacă radiind de fericire după o oră de dans, asta este cea mai mare satisfacție. Pentru asta am ales să predau de 15 ani încoace și asta sper să fac toată viața.”