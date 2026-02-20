vreme anormal de caldă până la final de martie: prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a publicat vineri estimările meteo pentru intervalul 23 februarie – 23 martie.
Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie, vremea va fi, în general, mai caldă decât normalul perioadei în aproape toată țara, iar cantitățile de precipitații se vor situa, în mare parte, în jurul valorilor obișnuite pentru acest interval.
23 februarie – 2 martie
Prima săptămână a intervalului aduce temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei, în special în vestul și sud-vestul României. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi deficitare în regiunile sudice, în timp ce în nord sunt estimate cantități ușor peste medie. În restul teritoriului, regimul pluviometric va fi apropiat de normal.
2 – 9 martie
Potrivit Mediafax, în cea de-a doua săptămână, temperatura medie a aerului va depăși valorile normale în toate regiunile. Abaterile termice pozitive vor fi mai accentuate în jumătatea vestică a țării. Cantitățile de precipitații vor rămâne, în general, apropiate de mediile climatologice specifice perioadei.
9 – 16 martie
Pentru intervalul 9 – 16 martie, meteorologii estimează temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul țării valorile termice vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă din an. Și precipitațiile se vor situa în jurul mediilor multianuale.
16 – 23 martie
Ultima săptămână a intervalului analizat va aduce temperaturi ușor peste normal la nivelul întregii țări. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi apropiate de valorile normale în toate regiunile.
În concluzie, următoarele patru săptămâni se anunță mai calde decât în mod obișnuit, fără episoade semnificative de precipitații în exces sau deficit la nivel național.
