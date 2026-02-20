vreme rea în weekend peste românia: avertizare de polei, ghețuș, ninsori și temperaturi scăzute

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri un Cod galben de viscol, ninsori și vânt puternic, valabil de vineri după-amiază până duminică dimineața.
Avertizarea vizează sudul Moldovei, Muntenia, Carpații de Curbură, sud-estul Olteniei și Dobrogea.
Potrivit Mediafax, față de informarea meteorologică de joi, noul Cod galben anunță viscol puternic și precipitații importante în zone deja afectate de ninsori și vânt.
Intensificări ale vântului
- Din după-amiaza zilei de vineri, vântul se va intensifica în sudul Moldovei și Muntenia, apoi se va extinde în Dobrogea și sud-estul Olteniei.
- Rafalele vor ajunge la 50-60 km/h, local 65-70 km/h.
- Vizibilitatea va scădea sub 100 de metri în zonele cu viscol.
Precipitații și zăpadă
- Din noaptea de vineri spre sâmbătă, vor fi precipitații mixte (ploaie, polei, ghețuș), apoi trecând la ninsoare pe aproape întreg teritoriul (cu excepția litoralului).
- Stratul de zăpadă va ajunge la 15-20 cm, cu cantități de apă acumulate de 15-30 l/mp.
Temperaturile
- Sâmbătă se răcește brusc în majoritatea zonelor.
- În sud și est, maximele vor fi între -5 și 1 grad, iar minimele din noaptea de vineri spre sâmbătă pot ajunge până la -12 grade în nordul Moldovei și nord-estul Transilvaniei.
Situația pe regiuni
- Banat și Crișana: predomină ploile.
- Moldova și zonele montane: ninsoare consistentă.
- Restul teritoriului: inițial ploi, apoi ninsori și polei, cu strat de zăpadă între 5 și 15 cm și cantități izolate de peste 25 l/mp.
- La munte, rafalele pot ajunge la 70-90 km/h, cu viscol și vizibilitate redusă temporar.
ANM recomandă prudență în trafic și evitarea deplasărilor în zonele afectate de viscol și polei.
