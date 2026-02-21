accident grav între râmnicu vâlcea și sibiu: cinci persoane rănite, dintre care 3 minori / video

În data de 21 februarie 2026, în jurul orei 11:30, pe Drumul Național 7 (DN7), în localitatea Bujoreni, situată între Râmnicu Vâlcea și Sibiu, județul Vâlcea, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autotren și un autoturism, informează Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea.

Din primele verificări, cauza principală a fost neadaptarea vitezei la condițiile meteo-rutiere – carosabil umed și o curbă deosebit de periculoasă la dreapta.

În urma impactului, cinci persoane au fost rănite și transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, dintre care trei minori, cu vârste cuprinse între 7 și 15 ani.

„La fața locului acționează echipaje ale Poliției și două automacarale pentru degajarea carosabilului. Traficul se desfășoară alternativ, sub supravegherea polițiștilor rutieri, iar conducătorii auto sunt sfătuiți să folosească ruta alternativă DJ 703L, pe relația Râmnicu Vâlcea – Călimănești”, a declarat un reprezentant al IPJ Vâlcea.

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a subliniat:

„Recomandăm tuturor conducătorilor auto să manifeste prudență sporită, să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren și să adapteze viteza la condițiile de drum.”