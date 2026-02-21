acs mediaș, transfer de ultimă oră: au adus un portar

Echipa de Liga 3, ACS Mediaș a anunțat sâmbătă transferul portarului Radu Tudor Crîng, venit de la Universitar Alba Iulia.
Medieșenii au parafat chiar înainte de reluarea Ligii 3 un transfer și l-au adus pe portarul Radu Tudor Crîng, de la Universitar Alba Iulia. Crîng era jucător liber de contract, astfel că a putut semna cu Mediaș, chiar dacă perioada de transferuri s-a încheiat.
ACS Mediaș și Universitar au disputat chiar vineri un joc amical, în care echipa din Alba Iulia s-a impus cu 3-1.
Noul portar al medieșenilor și-a făcut junioratul la echipa ACS Liviu Antal & Alex Sighișoara și a făcut mai apoi pasul la echipa de Liga a 3-a CS Universitar Alba Iulia.
