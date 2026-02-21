ajf sibiu, pe primul loc în românia la centrele de copii și juniori din fotbalul amator

Asociația Județeană de Fotbal Sibiu se află pe primul loc la nivel național în clasificarea centrelor de copii și juniori din fotbalul amator, potrivit datelor prezentate în cadrul unei întâlniri oficiale desfășurate la Sibiu.

În perioada 17–18 februarie 2026, municipiul Sibiu a găzduit reuniunea conducerii Federației Române de Fotbal (FRF) cu președinții Asociațiilor Județene de Fotbal. La eveniment au participat și experți din cadrul FIFA, care au realizat, în intervalul 2022–2025, o analiză amplă privind dezvoltarea fotbalului amator la nivel global.

În cadrul discuțiilor, președintele FRF, Răzvan Burleanu, a evidențiat activitatea AJF Sibiu, apreciind-o drept foarte bună. Potrivit datelor prezentate, AJF Sibiu a transmis 31 de dosare pentru clasificarea centrelor de copii și juniori, din totalul celor 33 existente la nivel județean, cel mai mare număr la nivel național.

„AJF Sibiu a depus 31 de dosare din totalul celor 33 de centre existente, ceea ce reprezintă o performanță remarcabilă. Procedura de clasificare presupune evaluarea infrastructurii, a organizării administrative și a personalului tehnic”, a declarat Ioan Duma, președintele AJF Sibiu.

La nivelul județului Sibiu activează 66 de cluburi afiliate, dintre care 33 dețin centre de copii și juniori. Fotbalul juvenil din județ are o bază solidă: aproape 3.500 de copii practică acest sport, dintr-un total de 4.970 de sportivi legitimați.

Ediția din acest an a întâlnirii a avut o semnificație specială, fiind pentru prima dată când la dialogul dintre conducerea FRF și reprezentanții asociațiilor județene au participat și experți FIFA, precum și reprezentanți ai administrațiilor publice din România.

Rezultatele obținute plasează AJF Sibiu în fruntea clasamentului național în ceea ce privește organizarea și dezvoltarea centrelor de copii și juniori din fotbalul amator.