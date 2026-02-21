alertă în zona gării din avrig: un om a căzut în râul olt

Pompierii din Sibiu au fost solicitați de urgență pe 21 februarie, în zona Gării din Avrig, după ce un apel la 112 a semnalat că o persoană a căzut în râul Olt.

La fața locului, echipajele ISU Sibiu sunt mobilizate cu o autospecială de stingere, o autospecială de primă intervenție și o barcă, precum și cu autospeciala de scandări. De asemenea, un echipaj SMURD se află la intervenție pentru acordarea asistenței medicale necesare.

Bărbatul în vârstă de aproximativ 53 de ani a fost găsit pe malul apei. Acesta a căzut în apă și a reușit să iasă singur la mal. În aceste momente este evaluat de echipajul SMURD.

În urma evaluării medicale, bărbatul este conștient și va fi transportat la UPU Sibiu pentru investigații suplimentare.