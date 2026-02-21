aur sibiu are un nou lider. fabian radu preia conducerea interimară

O nouă etapă începe pentru AUR Sibiu. Într-o ședință de lucru desfășurată vineri, organizația județeană a făcut un pas important spre consolidare și eficiență politică, marcând intrarea într-o perioadă de reorganizare și strategie clară pentru anul 2026. La conducerea interimară a filialei a fost desemnat un nou lider.

În cadrul ședinței, a fost prezentată componența actualizată a BCJ și noua structură organizatorică. Pentru a eficientiza comunicarea și implementarea deciziilor, județul Sibiu a fost împărțit în 11 zone de coordonare, fiecare având responsabili desemnați.

„AUR se află într-un proces de dezvoltare și de maturizare politică la nivel național, iar acest lucru trebuie să se reflecte și în activitatea noastră din județul Sibiu. Am analizat nevoile fiecărei localități și am distribuit responsabilități clare membrilor BCJ, astfel încât cetățenii și membrii noștri să fie auziți și reprezentați corect”, a declarat președintele interimar, Fabian Radu.

Pe ordinea de zi s-a aflat și Planul de Acțiune pentru anul 2026, care a fost aprobat. Strategia prevede o implicare mai activă a membrilor în comunități și o corelare mai strânsă între nevoile reale ale sibienilor și deciziile politice. Prin această reorganizare, AUR Sibiu își propune să devină principala opțiune de reprezentare politică la nivel local.